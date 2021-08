Bornaer Stadtfest: Für 2021 noch unklar – aber Rathaus plant Umzug

Borna

Ob es auch in diesem Jahr wieder ein Stadtfest in Borna gibt, ist corona-bedingt noch nicht sicher. Fest steht aber, dass es Anfang Oktober in der Großen Kreisstadt besondere Tage geben soll. So wie eigentlich in jedem Jahr. Allerdings finden die traditionellen Feiern rund um den Tag der Deutschen Einheit diesmal nicht auf dem Markt und damit nicht im Stadtzentrum statt.

Stadtfest auf dem Volksplatz

„Wir verlagern das auf den Volksplatz“, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Das ist gewissermaßen ein Tribut an die nach wie vor vorhandene Pandemie-Situation. Der Volksplatz sei ein Areal, das sich begrenzen und dessen Zugang sich damit kontrollieren lassen, sodass im Zweifel auch Kontakte nachverfolgt werden können.

Geplant ist dort, Stand jetzt, für den 2. Oktober eine Aufführung des Filmes „Seilschaft“ sowie ein Auftritt der Band gleichen Namens. Der Streifen hat den sogenannten „singenden Baggerfahrer“ Gerhard Gundermann (1955 bis 1998) zum Thema. Der Liedermacher und Rockmusiker galt in den 80er-Jahren als Sprachrohr des Braunkohlereviers in der Lausitz, was reichlich Bezüge zur einstigen Bergarbeiterstadt Borna bietet.

Eröffnung des Geschichtenhofs Wyhra

Am 3. Oktober lädt der Volksplatzverein zu einem Familientag auf sein angestammtes Areal ein. Bereits am 1. Oktober wird das frühere Volkskundemuseum Wyhra als Geschichtenhof offiziell eröffnet. Ob es auch wieder den alljährlichen Zwiebellauf im Rudolf-Harbig-Stadion gibt, ist noch unklar. Er ist die größte Volkssportveranstaltung der Stadt, bei der regelmäßig mehr als 1000 Akteure eine Stunde lang Runden auf der Tartanbahn drehen und bei jedem Zieldurchlauf eine Zwiebel aus den Körben einsammeln können.

Ursprünge im Jahr 1990

Die Verlagerung des Bornaer Stadtfestes, das auf die Feiern anlässlich des tatsächlichen Tages der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 zurückgeht, soll aber kein einmaliger Akt und eine ausschließliche Reaktion auf die Pandemie sein, deretwegen die Veranstaltung vor Jahresfrist das erste Mal innerhalb von drei Jahrzehnten ausfallen musste. Vielmehr handelt es sich um einen Paradigmenwechsel. Auch in den nächsten Jahren soll das Stadtfest, bisher immer sozusagen das Finale der Bornaer Freiluftveranstaltungen vor dem Weihnachtsmarkt im Dezember, auf dem Volksplatz stattfinden.

Verlegung in den Sommer

Und nicht nur das ändert sich nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung. „Wir wollen das Stadtfest in den Sommer verlegen“, allerdings nicht in die Schulferien, so Oberbürgermeisterin Luedtke. Das sei auch der Wunsch der Fahrgeschäfte auf dem Rummel, der bisher immer auf dem Parkplatz hinter dem vormaligen Behördenzentrum stattfand. Die Schausteller hatten sich immer wieder über das vergleichsweise schlechte Wetter Anfang Oktober beklagt.

770 Jahre Borna

Bleibt die bange Frage, ob es nach einem Jahr Zwangspause in diesem Jahr überhaupt wieder eine städtische Großveranstaltung geben kann. Immerhin hätte das Stadtfest 2021 eine besondere Bedeutung. Schließlich gibt es in diesem Jahr, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt und nirgends mit Aufmerksamkeit gewürdigt, ein Jubiläum – 770 Jahre Borna. Vor genau 20 Jahren war die ganze Stadt eine Woche lang auf den Beinen, als die Kommune ihre 750-Jahr-Feier veranstaltete.

Im Zweifel die Reißleine ziehen

Unwägbarkeiten gehören angesichts einer womöglich drohenden vierten Corona-Welle derzeit zum Geschäft, auch für die Festplaner im Rathaus. Deshalb werden alle Verträge für die Veranstaltung Anfang Oktober so gestaltet, dass im Zweifel unkompliziert die Reißleine gezogen werden kann.

