Bornaer Stadtfest: Schwierigkeiten mit dem Freibier und viel Regen

Borna

Die Bornaer Lauflust ist ungebrochen. Auch der 33. Bornaer Zwiebellauf wurde wieder zu einer echten Volksbewegung. Hunderte drehten am Donnerstag ab 10 Uhr ihre Runden im Rudolf-Harbig-Stadion. Am Ende nahmen 1492 Läufer am Zwiebellauf teil. „Kein Rekord“, wie Bärbel Mühmel von der Laufgruppe des Volkssportvereins (VSV) 77 zu Protokoll gab, aber 34 mehr als vor Jahresfrist. Angesichts einer gerade einmal knapp zweistelligen Gradzahl auf dem Thermometer aber durchaus beachtlich.

Der 33. Bornaer Zwiebellauf Borna im Rudolf-Harbig Stadion. Quelle: Jens Paul Taubert

Bornaer Zwiebellauf seit 1987

Der VSV organisiert das alljährliche Bornaer Laufereignis seit dem Jahr 1987.Das gewinnt seine Anziehungskraft nicht nur aus den Zwiebeln, die es pro gelaufener Runde gibt. Dass Väter mit ihren Kindern Runde um Runde drehen, hat bisweilen auch ganz praktische Gründe, zumindest dann wenn die Sprösslinge das Gymnasium „Am Breiten Teich“ besuchen. Wer beim Zwiebellauf mitmacht, bekommt eine Eins in Unterrichtsfach Sport.

Klaus Fischer (rechts) und die Stadtmusik Bad Lausick. Quelle: Jens Paul Taubert

Schwierigkeiten mit dem Freibier beim Stadtfest

Vor der Bühne lief dann erst einmal nicht alles nach Plan. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), die in anderen Jahren kaum drei Schläge brauchte, um das städtische Fass Freibier anlässlich des Tages der deutschen Einheit ordnungsgemäß anzuzapfen, ,musste diesmal nach dem sechsten Versuch passen. Und auch Jan Lungwitz, Gastronom vom Hotel „Drei Rosen“, hatte zu tun, bevor der Gerstensaft dann am Ende doch floss. Zum Auftakt des Tages im Festzelt auf dem Markt sorgten die Bad Lausicker Stadtmusik unter dem Bornaer Musiker Klaus Fischer mit Blasmusik für Unterhaltung.

Gastronom Jan Lungwitz und Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) beim Kampf um den Gerstensaft. Quelle: Jens Paul Taubert

Wenig los in der Bornaer Reichsstraße

Vergleichsweise leer blieb die Reichsstraße. Während die Vereine dort in anderen Jahren dicht an dicht standen, hielten diesmal nur einige die Fahne hoch. Darunter wie immer der Bornaer Verein für Städtepartnerschaften, dessen etwa 30 Mitglieder wie der frühere Gewerkschafter Hartmut Hieckmann die Beziehungen in die französische Parnterstadt Etampes pflegen. Auch am Freitag wieder, wenn anlässlich des Landeserntedankfestes auch eine Delegation aus der 50 000-Einwohner-Stadt bei Paris in Borna erwartet wird.

Brechend volles Festzelt

Brechend voll war es dagegen im Festzelt, als Linda Feller mit Countrymusik für Stimmung sorgte. Viele Besucher mussten stehen, während draußen der Starkregen niederging.

Bornaer Stadtfest als Auftakt

Schließlich war das Bornaer Stadtfest am Donnerstag gewissermaßen der Auftakt für das 22. Sächsische Landeserntedankfest, das am Freitagabend im großen Festzelt auf dem Marktoffiziell vom sächsischen Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt ( CDU) eröffnet wird. Ab 20 Uhr heißt es auf dem Volksplatz „ Borna bebt“, eine Veranstaltung, zu der Musiker wie StereoAct, Anstandslos &Durchgeknallt sowie Macrcapasos&Janosh erwartet werden.

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 3000 Besuchern. Außerdem werden am Freitag die besten sächsischen Lehrlinge in den Landwirtschafts- und Forstberufen ausgezeichnet. Auf einer Fachtagung geht es um bürgerschaftliches Engagement. In der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz sind in der Zeit von 9 bis 18 Uhr die schönsten sächsischen Erntekronen zu sehen. Ab 16 Uhr öffnen in der Innenstadt eine Marktmeile sowie ein Bauernmarkt am Lutherplatz.

Von Nikos Natsidis