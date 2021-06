Bornaer Stadtrat: Beschlüsse zu Haushalt und Bauvorhaben vorgesehen

Borna

Ein recht umfangreiches Programm steht vor den Bornaer Stadträten für die Sitzung am 1. Juli. Die wesentlichste Entscheidung dabei dürfte der über den Doppelhaushalt 2021/2022 sein, weil damit die städtischen Finanzen für das aktuelle und das folgende Jahr festgezurrt werden. Die Abgeordneten kommen 18 Uhr im Stadtkulturhaus zusammen. Interessenten können daran teilnehmen und kurz nach dem Auftakt die Einwohnerfragestunden nutzen.

Planungen und Vergaben für Bauprojekte

Mehrere Tagesordnungspunkte beschäftigen sich mit den Voraussetzungen für künftiges privates Baugeschehen, speziell fürs Wohnen. Es geht unter anderem um den „Wohnpark Borna“, in dem die Lebenshilfe an der Deutzener Straße ein Seniorenheim für die Behindertenwerkstatt-Mitarbeiter, ein Pflegeheim und barrierefreie Quartiere errichten will.

Eine „Zuarbeit“ für dieses Projekt ist auch die Auftragsvergabe für den Abbruch des Getreidespeichers. Die Planungen für das „Wohngebiet Gnandorf“, den „Altindustriestandort ehemalige Brikettfabrik Witznitz“ und den „Fockendorfer Weg“ in Thräna zielen auf Eigenheim- und andere Wohnstandorte.

Gerätehaus, Autohof, Kasernengelände, Geschichtenhof

Fürs entstehende Zedtlitzer Feuerwehrgerätehaus soll die Gestaltung der Außenanlagen beauftragt werden. Zudem geht es um weitere Planungen für einen „Lkw-Autohof mit LNG – Verflüssigungsanlage“ sowie das „Kasernengelände Stauffenbergstraße“, auf dem das neue Polizeirevier und eine Bundesbehörde errichtet werden sollen. Der Verkauf von Grundstücken und die Benutzungs- und Gebührenordnung für den Geschichtenhof Wyhra runden das Programm der Stadträte ab.

