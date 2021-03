Bornaer Stadtrat berät über Radweg nach Haubitz

Borna

Der Bornaer Stadtrat muss gewissermaßen nachsitzen. Im Rahmen einer Sondersitzung am 1. April stehen die gleichen Beschlussvorlagen zur Abstimmung, die auf der Sitzung am 11. März von der Tagesordnung genommen wurden. Dazu gehört die Einstellung finanzieller Mittel in den Haushalt 2021/2022 für die Planungen von Radwegen entlang der ehemaligen Kohlebahntrasse von der Grünen Harfe zum Breiten Teich sowie nach Haubitz einschließlich des Ersatzneubaus einer Brücke über die Eula mit Gesamtkosten von 170 000 Euro. Außerdem geht es um die Anschaffung einer neuen Telefonanlage für die Stadtverwaltung.

Beschlüsse von der Tagesordnung genommen

Die Beschlüsse zu den Radwegen waren nach Diskussionen über die finanziellen Möglichkeiten der Stadt angesichts eines noch nicht beschlossenen Haushaltes von der Tagesordnung drei Wochen zuvor genommen worden. Die Anschaffung einer neuen Telefonanlage im Rathaus war deshalb nicht zustande gekommen, weil mehreren Stadträten Zahlenmaterial fehlte, um den Kosten von 200 000 Euro zuzustimmen.

Jetzt nur noch Kosten von 134 000 Euro

Diese Unterlagen sind den Abgeordneten mittlerweile vorgelegt worden. Mit Veränderungen: Der Stadtrat soll deshalb jetzt nur noch 134 000 Euro bewilligen.

Stadtrat tagt im Stadtkulturhaus

Die Stadtratssitzung am Gründonnerstag findet im Stadtkulturhaus statt. Der Beginn ist 18 Uhr.

