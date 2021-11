Bornaer Stadtrat lässt die Hundebesitzer mehr zahlen

Borna

Hundebesitzer in Borna müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Dafür hat der Bornaer Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im „Goldenen Stern“ die Weichen gestellt. Dabei erfolgt die Anhebung preislich moderat, prozentual jedoch beachtlich. So steigt die Steuer für den ersten Hund von 60 auf 80 Euro jährlich; ein Plus von 33,3 Prozent.

Stadt braucht mehr Geld

Grund für die Anhebung ist die Haushaltslage. Mit der Erhöhung soll die Einnahmensituation der Stadt verbessert werden, heißt es in der Beschlussvorlage, gegen die es im Stadtrat keine Einwände gab.

Jedes Tier 20 Euro mehr

Hat jemand mehr als einen Hund, muss er für jeden zweiten Vierbeiner künftig 140 Euro bezahlen. Das sind 20 Euro mehr als gegenwärtig. Genau diese Kostenveränderung steht für Hundezüchter an, die nun eine Zwingersteuer von 140 Euro zahlen müssen.

Teurer wird auch die Haltung von Tieren, die nach dem „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden“ als gefährlich eingestuft werden. Sie kosten den Halter künftig 320 statt bisher 300 Euro.

1010 Hunde in Bora

Allerdings gibt es in Borna derzeit keine als gefährlich eingestuften Hunde, erklärt Sören Rossa, Fachbereichsleiter Finanzverwaltung/Allgemeine Verwaltung im Rathaus. Zu dieser Kategorie werden etwa American Staffordshire Terrier, Bullterrier und Pitbull Terrier gezählt. Das aber trifft auf keinen gemeldeten Bornaer Vierbeiner zu. Davon gibt es in der Stadt 1010 Exemplare, womit auf einen Hund knapp 20 Einwohner kommen.

Leinenzwang für drei Hunde

Für drei Bornaer Hunde gilt allerdings Leinenzwang. Dabei handle es sich nicht um gefährlich Hunde im Sinne des Gesetzes, so Rossa, wohl aber um Tiere, die in irgendeiner Form einmal auffällig geworden sind. Das werde im Zweifel vom Landratsamt überprüft und erfolgt im Rahmen eines Wesenstests. Dabei wird untersucht, wie das Tier in bestimmten (Stress-)Situationen reagiert.

Von Nikos Natsidis