Bornaer Stadtrat stellt Weichen für die Sanierung der Innenstadt

Borna

Der Bornaer Stadtrat hat die ersten Weichen für weitere Sanierungen in der Stadt gestellt. Auf einer Sitzung beschloss das Gremium ein Gebiet zwischen dem Busplatz im Westen und östlich der Breiten Straße einschließlich des Königsplatzes und des vormaligen Amtsgerichts sowie des Polizeireviers zum Untersuchungsgebiet für ein künftiges Städtebauförderungsprogramm zu erklären. Damit das Areal im nächsten Jahr Bestandteil eines entsprechenden Förderprogramms wird, soll die Stadtverwaltung für die entsprechenden Voraussetzungen sorgen.

Sanierung seit drei Jahrzehnten

Die Sanierung der Innenstadt sei bereits sei nahezu drei Jahrzehnten im Gange, heißt es in dem Beschluss. Dadurch habe sich die Innenstadt „zu einem farbenfrohen und modernen Versorgungsbereich entwickelt“. Dennoch bestehe weiter Handlungsbedarf. So müssten Gebäude und historische Ensembles von städtebaulicher Bedeutung gesichert und saniert werden. Dabei spielten auch Belange des Klimaschutzes eine Rolle.

Neue Nutzung des ehemaligen Amtsgerichts

So gebe es Schwerpunkte wie die Verbesserung der Parkplatzsituation am Dinterplatz sowie die Gestaltung des Blauen Hechts, aber auch Grünflächen in der Mühlgasse und der Bahnhofstaße sowie die Gestaltung des Bereichs Wettinstraße. Nicht zuletzt geht es auch um die neue Nutzung des vormaligen Amtsgerichts. Daran hatte bekanntlich die Sana-Klinik Interesse bekundet, die dort gern eine Ausbildungsstätte für Pflegeberufe einrichten will.

Umnutzung des ehemaligen Heizkraftwerks

Hinzu kommen die Pläne privater Bauherren. Die betreffen die ehemalige Berufsschule am Königsplatz, Gebäude in der Bahnhofstraße und der Mühlgasse sowie die Umnutzung des ehemaligen Heizkraftwerks in der Angerstraße.

Von Nikos Natsidis