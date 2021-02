Borna

In Leipzig hat es kürzlich funktioniert. Und zumindest prinzipiell wäre es in Sachsen auch erlaubt: Stadtratssitzungen, die digital stattfinden, was zumindest in Corona-Zeiten so nahe liegend wie logisch wäre. In Borna aber wird es vorerst nicht dazu kommen. Am Donnerstag kommt der Stadtrat im Stadtkulturhaus zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Nahezu alle Stadträte tragen eine Maske, sitzen mit Abstand zueinander an ihren Einzeltischen und tagen reell. Bis auf Weiteres lässt sich das auch nicht ändern, gibt Oberbürgermeisterin Simone Luedkte (Linke) zu Protokoll.

Schröter für eine digitale Sitzung

In den Stadtratsfraktionen werden aber auch andere Stimmen laut. Allen voran Bernd Schröter. Der Fraktionschef der „Bürger für Borna“ (BfB) fände eine digitale Sitzung richtig. Der frühere Oberbürgermeister hatte bereits bei der letzten Stadtratssitzung kritisiert, „dass ein Stadtrat keine Maske trägt“. Schröter meinte damit den Linken Tino Johne, der aber nach Angaben der Oberbürgermeisterin ein entsprechendes Attest vorgelegt hatte. Schröter erklärt, dass er davon ausgegangen sei, dass der Stadtrat in Kürze digital tagen könne. „Das wäre Sache der Verwaltungschefin“, die eine Genehmigung dafür beantragen könne. Und wenn tatsächlich ein Stadtrat kein Internet zu Hause habe, „dann muss ihm das zur Verfügung gestellt werden“.

Kein Internetschluss

Zumindest in der AfD-Fraktion gibt es jemanden, der ohne Internetanschluss ist. Deren Vorsitzender René Dietze verweist deshalb darauf, dass bei den Stadtratssitzungen unter Corona-Vorzeichen die Abstände eingehalten werden. Auch Linken-Fraktionschefin Ines Graichen hat das Hygienekonzept im Blick. „Das wird ja eingehalten.“ Über das Thema könne aber durchaus gesprochen werden. Ihr CDU-Kollege Roland Wübbeke erklärt, „die Organisation einer digitalen Stadtratssitzung wäre der Job der Verwaltung“.

SPD für digitale Sitzung

Oliver Urban plädiert ohne Wenn und Aber dafür. „Wir sind auf jeden Fall dabei“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende. „Wir lassen uns ja auch filmen.“ Und weiter: „Der Fortschritt kann ja nicht immer einen Umweg um Borna machen.“

Öffentlichkeit muss gewährleistet werden

Oberbürgermeisterin Luedtke verweist auf den Umstand, dass nicht alle Stadträte über das entsprechende Equipment für eine digitale Tagung des Stadtrates verfügen. Zwar gebe es eine Mitteilung des Freistaates Sachsen an alle Kommunen, dass die Gemeinderäte jetzt auch digital zusammenkommen können, wie das in Leipzig kürzlich geschah. Es müsse aber immer gewährleistet sein, „dass auch die Öffentlichkeit an den Sitzungen teilnehmen kann“. Zudem stünden ungeklärte Fragen im Raum, so Luedtke. „Wenn bei einer Abstimmung irgendwo das Internet zusammenbricht, weiß keiner, ob dann nur die ungültig ist“. Oder aber am Ende die gesamte Stadtratssitzung.

