Bornaer Start-up entwickelt virtuellen Bandraum für Musiker

Keine gemeinsame Probe, kein gemeinsames Ausprobieren, Musizieren, Komponieren: Bands haben es derzeit schwer. Denn Corona heißt auch für Bandmitglieder: Jeder bleibt bei sich zuhause. Damit darunter aber nicht die Kreativität leidet, sind drei junge Leute aus Borna und Chemnitz selbst kreativ geworden. „Mixen“ heißt ihr Start-up-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Musik-App zu entwickeln. Allerdings keine, über die Musik gehört werden kann, sondern eine, mit der Musik erst entsteht. Und zwar auch durchaus von mehreren Musikern gleichzeitig.

„Die App wird eine Art Bandraum, in der sich die Bandmitglieder virtuell treffen und an neuen Liedern arbeiten können“, erklärt Lucas Haas, einer der drei Nachwuchsunternehmer aus Borna. Der Prototyp sei bereits fertig, nun gehe es in die Testphase, um Rückmeldungen und Anpassungswünsche von künftigen Nutzern zu erfahren. Zielgruppe für die App seien junge Musiker, die aus ihren Zimmern heraus Musik machen.

Einzugs ins Finale beim bundesweiten Business-Wettbewerb

Mit ihrer Idee haben es Haas und seine Mitstreiter Aaron Weisflog und Michel Frotscher beim bundesweiten Businessplan-Wettbewerb der digitalen Bildungsplattform „Startup Teens“ gar bis ins Finale geschafft. Ob sie tatsächlich als Sieger hervorgehen und damit 10 000 Euro gewinnen, entscheidet sich im Juni in Berlin, wo die Bornaer in der Kategorie „Entertainment und Games“ gegen zwei weitere Start-Ups bei einer Art Wettkampf gegeneinander antreten und ihr Projekt vorstellen müssen.

Dabei waren Haas, Weisflog und Frotscher zunächst beim Online-Voting des Wettbewerbs nicht unter die besten Teilnehmer gekommen. Allerdings gab es von der Jury – die sich aus bekannten Unternehmerinnen und Unternehmern (unter anderem von Flixbus, Eventim, Banken und Axel Springer) zusammensetzt – eine Wildcard. „Sozusagen der Joker, um gleich ins Finale zu kommen“, erklärt Haas. Heißt: Mixen konnte gestandene Unternehmer von der Idee des virtuellen Bandraums überzeugen.

Aus App soll in naher Zukunft ein PC-Programm werden

Und der hat einiges zu bieten: eine Oberfläche innerhalb der Plattform, in der Audiospuren, Gesang und Effekte importiert werden können, so dass letztlich ein gemeinsamer Song entsteht, der dann wiederum exportiert wird – unter anderem zu Apps, mit denen Nutzer Musik hören können. Laut Haas gebe es einen großen Vorteil dieser App: Es sei leicht nachzuvollziehen, welcher Musiker welchen Anteil am Song hat. Damit sei auch die Frage der Urheberrechte geklärt. Später solle die App zu einem PC-Programm weiterentwickelt werden.

Hilfe kommt für drei von einem Mentor. Thomas Fleck, Geschäftsführer des Leipziger Unternehmens Netresearch, das weltweit digitale Lösungen für Unternehmen realisiert, steht den Nachwuchsunternehmern mit Tipps und Tricks zur Seite. Und hilft zuweilen auch mit seinem umfangreichen Netzwerk. „Zweck eines Mentors ist es nicht, von ihm Kapital zu bekommen, sondern von dessen Erfahrungen zu profitieren“, erklärt Haas.

Mit Preisgeld soll Entwickler bezahlt werden

Die drei Hobbymusiker Haas, Weisflog und Frotscher hoffen nun, in Berlin zum Sieger in ihrer Kategorie gekrönt zu werden. Mit dem Preisgeld solle ein Entwickler bezahlt werden, ein weiterer Schritt sei ein zu erstellender konkreter Geschäftsplan. Für Haas ist das Start-up Mixen ein Traum, den er schon lange träumt. Und der längst konkrete Formen angenommen hat. Weshalb Haas allen Jugendlichen rät, selbst zu versuchen, gute Ideen umzusetzen. „Unternehmertum ist ein kreativer Prozess“, macht er deutlich. Und viele Jugendlichen seien unglaublich kreativ.

