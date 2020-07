Neue Räumlichkeiten - Bornaer Tagesklinik zieht in die Wettinstraße: So will sie in Zukunft noch besser helfen

Angstzustände, Depressionen, Psychosen: Die Tagesklinik in Borna behandelt ein breites Spektrum an psychischen Erkrankungen. In den neuen Räumlichkeiten hat sie mehr Platz – und braucht den auch. Denn die Nachfrage wächst.