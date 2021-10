Bornaer Tanzelfen trainieren wieder ohne Abstand – Blick auf den Karneval

Borna

Corona sorgte auch bei den Bornaer Tanzelfen für einen pandemie-bedingten Ausnahmezustand. Beim Tag des Sports am 3. Oktober war es dann wieder so weit: „Wir konnten endlich wieder auftreten“, sagt Leonore Pluntke, die Chefin der Tanzelfen. „Für einige Kinder war es der erste Auftritt überhaupt.“

Immerhin konnten die jungen Akteure – meist Mädchen, obwohl es in einigen Tanzgruppen auch Jungen gibt – mehr als ein Jahr nicht einmal gemeinsam trainieren. Den Tänzerinnen blieben nur technische Hilfsmittel wie Videozusammenkünfte. Dadurch konnten immerhin Tanzschritte geübt werden. Zudem wurden den Tanzelfen, die zwischen vier und 22 Jahre alt sind, andere Aufgaben gestellt.

Seit dem Frühjahr wieder Training

„Wir wollten den Kontakt nicht verlieren“, sagt Leonore Plunkte, die einst selbst mit fünf Jahren zu tanzen begonnen hatte. Seit dem Frühjahr gab es immerhin wieder reales Tanztraining in der Sporthalle der Förderschule für Lernbehinderte in der Luckaer Straße. Zunächst mit Abstand, sodass Kreuze auf den Boden geklebt wurden, auf denen sich die Tänzerinnen bewegen durften.

Fast so etwas wie Normalität bei den Tanzelfen

Jetzt herrscht fast so etwas wie Normalität bei den Gruppen, die zum Sportverein Einheit Borna gehören. Seit Anfang Oktober agieren sie unter Einhaltung der 3-G-Regeln und mit Kontakterfassung. Immerhin ist ein weiterer Auftritt in Sicht: Am 11.11. sorgen die Tanzelfen für den künstlerischen Part, wenn der Carnevalsclub Wyhratal (CCW) im Rathaus den Schlüssel von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) übernimmt und damit die närrische Zeit einläutet. Dann sind mit den „Beat Chixx“ und den „Flinken Spatzen“ die beiden Tanzgruppen im Einsatz, die Pluntke selbst trainiert.

Kein Auswahlverfahren

Die Tanzelfen werden von insgesamt sieben Trainerinnen betreut. Derzeit zählt die Abteilung 40 Mitglieder. Und im Gegensatz zu anderen Tanzvereinen sind die „Elfen“ offen für jeden und jede. Leonore Plunkte: „Bei uns gibt es kein Auswahlverfahren“, was bedeutet, dass jedes Kind mitmachen kann. Das gehört zur Vereinsphilosophie. Schließlich, sagt Chefin, gibt es nichts Schöneres als den Moment, „wenn die Kinder zum Training in die Halle kommen und einen anstrahlen“.

