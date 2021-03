Bornaer Theatergruppe plant zweiten Anlauf fürs Jubiläum in Kahnsdorf

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Das kleine Jubiläum in Kahnsdorf ist vorüber. Und weil im vorigen Sommer die Corona-Lage zwar gemäßigt, aber längst nicht frei von Regeln und Verboten war, durfte es nicht so begangen werden, wie mehrere Akteure es geplant hatten. Worum geht es?

Am 1. Juli des vorigen Jahres war es genau 235 Jahre her, dass sich in Kahnsdorf die Dichter Christian Gottfried Körner und Friedrich Schiller begegnet waren. Das freundschaftliche Treffen des eher wohlhabenden Körner und des eher armen und zu der Zeit unglücklichen Schiller sollte für Letzteren zu einer Wende werden und ihm schöpferischen Auftrieb geben. Kahnsdorf, so wird heute gern geglaubt, war letztlich die Geburtsstunde der unsterblichen Ode „An die Freude“, vertont unter anderem von Ludwig van Beethoven in seiner 9. Sinfonie.

Hier begegneten sich am 1. Juli 1785 die Dichter Christian Gottfried Körner und Friedrich Schiller. Quelle: Jens Paul Taubert

Dieses denkwürdigen Tages sollte im letzten Sommer mit einer opulenten Open-Air-Veranstaltung gedacht werden: Ein großes Theaterstück der Gruppe „Neue Wasser“ um Michael Potkownik (70) aus Borna, ein großer Projektchor um den Gemischten Chor Neukieritzsch und dessen Leiter Victor Vetter sowie das Neukieritzscher Blasorchester sollten unter dem Motto „Alle Menschen werden Brüder“ zum großen Auftritt vereint werden.

Den großen Kraftakt wird es nicht noch einmal geben

Doch daraus wurde nichts, die Pandemie-Regeln ließen nur eine kleine Veranstaltung zu. Vor überschaubarem Publikum fand eine Lesung aus einem Büchlein Potkowniks statt, begleitet von einem Pianisten und fünf Sängerinnen und Sängern.

Michael Potkownik, der geistige Vater des verhinderten Projektes, plant mit seiner Theatergruppe schon wieder neue Aktionen, auch für Kahnsdorf. Doch einen kulturellen Kraftakt wie den, für den im vorigen Jahr mehr als hundert Akteure in den Startlöchern gestanden hatten, den wird es wohl nicht wieder geben. Da ist sich der Bornaer ziemlich sicher.

Michael Potkownik Quelle: André Neumann

Trotzdem möchte der Feingeist, Autor und Regisseur an Schillers und Körners Zusammentreffen erinnern, und zwar am Ort des Geschehens und um den 1. Juli herum. Weil mehr als eine kleine Form wohl auch zum 236. Jahrestag nicht möglich sein wird, zieht er ein Puppenspiel für Kinder in Betracht, einen lustigen Sketch über Schiller und einen gewissen Schaller, deren Namen man im Sächsischen schon mal vernuscheln kann.

Nach dem Puppenspiel die schwerere Kost

Und zum Abschluss, wenn sich alle ein bisschen eingehört haben in Schiller’sche Texte, sollen auch noch ein paar anspruchsvolle Gedichte des Aufklärers vorgetragen werden. Der Gemischte Chor Neukieritzsch wird mit seinem Gesang unterstützen, kündigt Potkownik an und ist sicher: „So werden wir einige unterhaltsame Stunden mit Schiller hinkriegen.“

Für das Puppenspiel, für das die Theatergruppe mit dem in Borna mehrfach aufgetretenen Puppenspieler Michael Franke zusammenarbeiten will, hat der Seniorchef einer Kfz-Werkstatt sogar schon einen Namen: „Die Silberschnalle“. Schiller, erzählt Potkownik, soll als Kind einem armen Jungen beim Gottesdienst eine silberne Schnalle seiner Schuhe geschenkt haben. „Das war eine Schlüsselszene für sein Leben“, meint der Hobby-Theatermann.

Das Programm, das er als Corona-Variante bezeichnet, sei für Menschen gedacht, „die mit Schiller mal ’ne Tasse Kaffee in Kahnsdorf trinken wollen“, für Kinder und für Erwachsene. Ob das im zweiten Corona-Sommer auch wirklich klappen wird, weiß er natürlich nicht, sagt aber: „Es bleibt uns ja nichts, als Vertrauen zu haben.“

