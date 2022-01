Bornaer Tretpiraten erstrampeln reichlich Geld für ASB-Wünschewagen

Borna

Sie tun Gutes und schaffen sich körperlich dafür. Nicht irgendwie und irgendwo. Sondern als Pedalritter auf den Landstraßen in Deutschland und im Zweifel auch darüber hinaus: die Bornaer Tretpiraten, die auf ihren oftmals ausgedehnten Touren Spenden einfahren. Und obwohl 2021 ein vollständiges Pandemie-Jahr war, hatten die 14 Radfahrer im zu Ende gegangenen Jahr ihren größten Erfolg. Sie sammelten Spenden in Höhe von 9000 Euro.

Der ASB-Wünschewagen. Quelle: ASB Wünschewagen

Gewaltige Menge Geld

„Das sind so viele wie noch nie“, sagt Tretpirat Steve Krembs. Eine gewaltige Menge Geld. Mehr als vor Jahresfrist, als die Tretpiraten zugunsten des Bornaer Kinder- und Jugendhauses Habitat in die Pedale getreten hatten, und auch mehr als damals, als sie sich für die Deutsche Muskelstiftung ins Zeug gelegt hatten.

Mit dem nun feststehenden Erlös wird der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Leipzig bedacht. Dabei handelt es sich um ein spezielles (Kranken-)Fahrzeug, das so ausgestattet ist, dass sich damit auch letzte Wünsche von schwerst kranken Menschen ermöglichen lassen, etwa eine Reise ans Meer.

Die Bornaer Tretpiraten auf dem Weg nach Etampes in Frankreich. Quelle: privat

Fahrt nach Frankreich

Anno 2021 waren die Tretpiraten, die ihren Saisonabschluss Anfang November mit einer 20-Kilometer-Tour rund um Borna gefeiert haben, besonders weit weg. Im September radelten sie in Bornas französische Partnerstadt Etampes. Sicherlich ein Meilenstein in der Geschichte der vereinten Bornaer Radfahrer, die aber Wert auf die Feststellung legen, dass sie eben kein eingetragener Verein sind. Dafür aber ein Zusammenschluss von engagierten Pedaleuren. Die oftmals allein trainieren.

Neue Tretpiraten

Künftig, sagt Krembs, könnten es mehr Tretpiraten werden. Womöglich vier Leute sollen demnächst zur Truppe stoßen. Dabei ist es eine Sache, ein guter und ausdauernder Radfahrer zu sein. Mindestens ebenso wichtig wie die körperliche Leistungsfähigkeit ist aber das Engagement. „Nur Radfahren reicht nicht“, macht Tretpirat Steve Krembs klar.

Planen, als ob es kein Corona gäbe

Zu wessen Gunsten die Tretpiraten im neuen Jahr in den Sattel steigen, steht noch nicht fest. Das soll aber bald entschieden werden. Und dann ist da auch noch die Corona-Pandemie, die die Tretpiraten durchaus einschränken kann, wenn womöglich wieder eine Regelung gilt, der zufolge sich jedermann nur 15 Kilometer weit von seinem Wohnort entfernen darf. Am Optimismus der Benefizfahrer ändert das aber nichts, wie Krembs sagt. „Wir planen so, als gäbe es kein Corona.“

Von Nikos Natsidis