Bornaer Tretpiraten fahren Rad für den guten Zweck

Borna

Sie strampeln für den guten Zweck: die Bornaer Tretpiraten. Eine Gemeinschaft, die es in dieser Form erst seit zwei Jahren gibt, die aber schon beachtliche Summen zugunsten von Bedürftigen eingefahren hat. Im wahren Wortsinn, denn die 15 Männer spenden für jeden Kilometer, denn sie fahren, fünf Cent. Und das soll auch in diesem Jahr wieder passieren.

Bornaer Tretpiraten bei Jedermann-Rennen

Dabei handelt es sich bei den Tretpiraten nicht um einen eingetragenen Verein. Wohl aber um Sportsmänner aus Borna und dem Umland, die bevorzugt an sogenannten Jedermann-Rennen teilnehmen – an Radsportveranstaltungen, bei denen auch starten darf, wer keine entsprechende Lizenz hat, wie sie Radprofis brauchen. So waren die Pedalritter schon bei 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring unterwegs.

Aber auch beim Halbmarathon in Lissabon oder beim LVZ-Fahrradfest sind die Tretpiraten vertreten.

Spenden für die Muskelstiftung

Unterstützung erhalten die Radfahrer von Firmen und Unternehmen. Zugute kamen die Spenden bisher dem Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig, an das im Jahr 2018 insgesamt 8500 Euro flossen. Im vorigen Jahr traten die „Piraten“ für die Deutsche Muskelstiftung in die Pedale.

„Die haben keine große Lobby“, sagt Lars Förster. Die Muskelstiftung fördert wissenschaftliche Forschungen und unterstützt Familien von Betroffenen. Die Bornaer Tretpiraten konnten der Stiftung im letzten Jahr mehr als 22.000 Euro überweisen.

Die Bornaer Tretpiraten radeln für den guten Zweck und zeigen überall Flagge. Quelle: privat

Geld fürs Jugendhaus Habitat

In diesem Jahr fahren die Tretpiraten, von denen jeder für sich trainiert und die sich in der Regel nur zu den Rennen treffen, für das Kinder- und Jugendhaus Habitat in Borna. Dort, sagt Lars Förster, gebe es eine großen Bedarf, etwa an Spielgeräten. Die Saison der Tretpiraten, die auch vom ehemaligen Radprofi Robert Förster (nicht verwandt mit Tretpirat Lars Förster) unterstützt werden, beginnt im März und dauert bis Ende Oktober. Für ihren guten Zweck suchen die Tretpiraten auch die Öffentlichkeit. So soll es im September eine Ausfahrt mit einem Rahmenprogramm auf dem Bornaer Markt geben.

Von Nikos Natsidis