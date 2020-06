Bornaer Tretpiraten fahren trotz Corona weiter für den guten Zweck

Borna

Eigentlich hatten sie dieses Jahr viel vor. Die Bornaer Tretpiraten – eine Gemeinschaft von Radfahrern, die in die Pedale treten, um auf diese Weise Geld für einen gute Zweck zu sammeln. Finanzielle Unterstützung erhalten sie vielen örtlichen Sponsoren, die in diesem Jahr dem Kinder- und Jugendhaus Habitat in Borna zugute kommen soll. Das laufe unter dem Motto „Starke Beine geben Halt im Leben.“ Daran habe sich nichts geändert, macht Lars Förster von den Tretpiraten klar.

Fahrten auf Mallorca und am Fichtelberg fielen aus

Dafür aber an den Plänen der derzeit 13 Pedalritter, die sich zwar nicht als Verein verstehen, wohl aber als Radsport-Gruppe. Eigentlich wollten einige Tretpiraten am Rennen „ Mallorca 312“ teilnehmen, eine Ein-Tages-Fahrt, auf der 312 Kilometer zurückgelegt werden. Die Veranstaltung fiel wegen Covid-19 ebenso aus wie die traditionellen Neuseen classics oder das LVZ-Fahrradfest. Gestrichen wurde auch „Rad am Ring“, ein Fahrradfestival auf dem Nürburgring, das im Juli stattfinden sollte. Das gilt auch für den Fichtelberg-Radmarathon, der für diesen Monat vorgesehen war.

Sponsoren bleiben den Bornaer Tretpiraten treu

Was Lars Förster und seine Mitstreiter tröstet und motiviert, ist die Treue von Sponsoren, die auch in Corona-Zeiten zu den Tretpiraten stehen. Der Vorteil für die Sponsoren bestehe darin, dass die Radfahrer die Namen der Firmen, von denen sie mit einem Obolus unterstützt werden, auf ihren Trikots, auf einem großen Banner sowie auf Facebook und Instagram präsentieren. Eine rentable Sache, denn so kamen vor zwei Jahren 2000 Euro für das Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig und vor Jahresfrist sogar 8500 Euro für die Deutsche Muskelstiftung zusammen.

Auch 2020 schwitzen für den guten Zweck

Die Radsportler, allesamt im Alter zwischen Anfang 30 und Mitte 40, schwitzen auch 2020 für den guten Zweck, obwohl die Möglichkeiten zur öffentlichen Präsentation eingeschränkt sind. Ein Grillabend im Kinder- und Jugendhaus Habitat ist unter den aktuellen Verhältnissen ebenso unmöglich wie ein Fußballspiel gegen die jungen Bewohner dort.

Hoffnung fürs Abradeln im Oktober

Dabei hatte die Saison mit dem Anradeln mit Sponsoren, Unterstützern, Familien und Freunden am 1. März vielversprechend begonnen. Seinerzeit ging es vom Bornaer Markt über den Bockwitzer zum Hainer See, wo ein Verpflegungsstand vorbereitet war und wieder zurück. Die Tretpiraten hoffen jetzt, dass am 31. Oktober ein gemeinsames Abradeln stattfinden kann.

