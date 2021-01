Borna

Mehr als 280 Mitarbeiter, ein Kundenstamm, der weit über Sachsen hinausgeht, und ein Unternehmen, das noch immer expandiert: Lotter Metall blickt auf mittlerweile 30 Jahre seines Bestehens zurück. 30 Jahre, die immer wieder Wirrungen mit sich brachten, aber vor allem auch erfolgreich waren. Weder die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 noch die derzeitige Corona-Pandemie konnten dem Unternehmen mit Sitz im Gewerbegebiet Zedtlitzer Dreieck viel anhaben. „Wichtig ist für uns vor allem eines: eine breite Aufstellung des Sortiments. Eine solche kann marktwirtschaftliche Schwankungen ausgleichen“, macht Alexander Seidemann deutlich, Geschäftsleiter von Lotter-Metall Borna.

Dabei war vor nunmehr 30 Jahren eine solche Entwicklung nicht abzusehen. Im Gegenteil. Die Einkaufs- und Liefergenossenschaft (ELG), die zu DDR-Zeiten als privatwirtschaftliche Gesellschaft mit Sitz in Borna mehr als 140 Handwerksbetriebe aus der Region mit Material versorgte, stand mit der Wende auf der Kippe. Und mit ihr die damals 23 Arbeitsplätze. Ein zufälliges Treffen aber änderte alles und brachte sozusagen den Stein des Erfolgs ins Rollen. Bernd Westphal, Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender der ELG, traf 1990 auf Helmut Ernst, geschäftsführender Gesellschafter der Gebrüder Lotter KG mit Sitz in Ludwigsburg. Schon zu damaliger Zeit setzte Lotter auf Sanitärbedarf, Stahl und Eisenwaren. „Und wir wollten hier in den neuen Bundesländern investieren“, begründet Ernst.

90er-Jahren bescherten Lotter Metall in Borna einen wahren Boom

Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen entstand aus der Kombination von ELG und Lotter KG die Lotter Metall GmbH und Co. KG. Von der Altenburger Straße 13 aus, einstiger Sitz der ELG, wurden die Geschäfte unter neuem Namen fortgeführt. Die 90er Jahren bescherten dem Unternehmen einen wahren Boom, „die Nachfrage war stark, die entsprechende Expansion auch“, betont Westphal.

Von Ludwigsburg aus wurde Lotter Metall mit Materialien beliefert. „Denn mit der Wende hatten sich ja viele Bau- und Materialvorgaben geändert“, erinnert sich Lothar Steinert, Geschäftsführer von Lotter Metall in den Jahren 1991 bis 2016. Anfang der 90er-Jahren hatte man allerdings zwischen Ludwigsburg und Borna mit der Technik so seine Schwierigkeiten. „Die Telefonleitungen sind des Öfteren zusammengebrochen. Und dann kam noch der gute alte Fernschreiber zum Einsatz“, erinnert sich Ernst. Doch trotz aller Anlaufschwierigkeiten: Die Firma platzte bald aus allen Nähten, weshalb die lange Suche nach einem neuen Standort begann. Borna sollte es auf jeden Fall bleiben, schließlich war der Kundenstamm hier groß und wuchs nach wie vor.

Für 24 Millionen D-Mark entsteht Firmensitz im Zedtlitzer Dreieck

Zunächst kamen Mitarbeiter und Lager in der Fabrik- und Abtsdorfer Straße unter. Allerdings war absehbar, dass auch das nicht reichte. „ Borna hatte Anfang der 90er-Jahre noch kein Konzept für Gewerbegebiete, und das Zedtlitzer Dreieck stand noch unter Bergaufsicht“, erzählt Steinert. Weshalb dort erst 1995/1996 gebaut werden konnte – für rund 24 Millionen D-Mark. Bis zu dem Zeitpunkt war Lotter Metall bereits auf mehr als 100 Mitarbeiter angewachsen.

Auch nach Fertigstellung des Unternehmenssitzes im Zedtlitzer Dreieck war ein Ende der Erfolgsgeschichte noch nicht abzusehen. 1998 wurde in Leipzig aus der ELG Metall Leipzig eine Niederlassung gegründet, ein Jahr später kam eine Niederlassung in Merseburg hinzu, 2001 folgten Schmölln, Hartmannsdorf und Thalheim.

Unternehmen sucht händeringend mehr Auszubildende

Als die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 hereinbrach, hatte Lotter Metall 180 Mitarbeiter. „Obwohl der Stahlmarkt weltweit zusammenbrach, konnten wir mithilfe von Kurzarbeit alle Arbeitsplätze erhalten. Die breite Aufstellung, was das Sortiment betrifft, hatte in dieser Zeit Bestand“, begründet Steinert. In den Jahren 2015 bis 2017 kamen für Lotter Metall weitere Standorte in Chemnitz, Halle und Dürrhennersdorf dazu, 2019 fusionierte das Unternehmen mit dem Schwesterunternehmen Dorow & Sohn KG in Oschatz.

Noch immer scheint die Expansion nicht abgeschlossen, weshalb das Unternehmen händeringend mehr Auszubildende sucht. Doch noch ein anderer Grund ist ursächlich für die Suche: Etliche Mitarbeiter würden laut Seidemann in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Und von denen wiederum seien zahlreiche schon so lange im Unternehmen, wie dieses existiere – und zwar 30 Jahre.

Eine große Feier anlässlich der 30 Jahre fällt laut Seidemann allerdings aus. Soll aber so bald wie möglich mit einer Hausmesse nachgeholt werden.

Von Julia Tonne