Borna/Neukieritzsch

Für viele Trinkwasserverbraucher des Versorgungsverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) könnte sich in ungefähr einem Jahr ein noch bestehendes Ärgernis erledigt haben. Denn die Verbandsversammlung des ZBL hat jetzt nach mehrjährigem Anlauf den Auftrag für den Bau einer Wasserenthärtungsanlage vergeben.

Das Unternehmen Veolia Water Technologies (VWT) Deutschland soll für knapp 2,4 Millionen Euro eine Enthärtungsanlage liefern und im Wasserwerk Kesselshain einbauen. Das muss dafür teilweise abgerissen werden und einen Anbau bekommen, weil für die Anlage mehr Platz gebraucht wird. Das geschehe bei laufendem Betrieb, sagt Michael Spitzner, stellvertretender Geschäftsführer des ZBL. Die Wasserversorgung müsse fortlaufend gewährleistet werden.

Seit vier Jahren wird über Enthärtungsanlage gesprochen

Aus dem Wasserwerk Kesselshain bei Borna wird gut die Hälfte der Verbraucher im ZBL-Gebiet versorgt. Das hier produzierte Trinkwasser, welches in Teile der Stadt Borna sowie in den Raum Kitzscher und Rötha geliefert wird, hat einen deutlich höheren Härtegrad, als das Fernwasser, welches im nördlichen Verbandsgebiet verkauft wird.

Wasserhärte gilt bei Trinkwasser nicht als Qualitätsmerkmal, führt aber zu ärgerlichen und schädlichen Ablagerungen von Kalk an Leitungen, Wasserhähnen und Geräten. Deswegen gibt der Branchenfachverband den Wasserversorgern die Empfehlung, ab einem bestimmten Härtegrad über eine Entkalkung nachzudenken. Der maßgebliche Wert wird vom Kesselshainer Wasser überschritten.

Wirkung auf Wasserpreis : rund acht Cent je Kubikmeter

Im ZBL begann die Diskussion über eine Wasserenthärtungsanlage im Jahr 2016. In dem Zusammenhang wurde lange Zeit auch noch darüber gestritten, ob der ZBL statt des Baus der teuren Anlage nicht lieber mehr weicheres Fernwasser beziehen und eigene Brunnen stilllegen sollte.

Nach dem Beschluss für den Bau einer Enthärtungsanlage war es dann vor allem die Stadt Groitzsch, die versuchte, gegen die Entscheidung des Verbandes vorzugehen. Die Stadt gehört zu den Regionen im Norden des ZBL-Gebietes, in denen das nur mittelharte Fernwasser anliegt.

Die dortigen Verbraucher müssten also im solidarisch angelegten Zweckverband die Kosten für die Enthärtungsanlage durch einen möglicherweise höheren Wasserpreis mit tragen, hätten aber nichts von den zu erwartenden Effekten. In der ZBL-Geschäftsführung wird davon ausgegangen, dass die Anlage sich langfristig mit einem Plus von rund acht Cent je Kubikmeter auf den Wasserpreis auswirkt. „Das heißt nicht“, sagt Spitzner, „das der Preis um acht Cent steigt, denn auf die Preiskalkulation gibt es noch viele andere Einflüsse.“

Groitzsch bleibt konsequent und lehnt ab

Der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) blieb für seine Stadt konsequent bis zuletzt bei der Ablehnung des Vorhabens. Er stimmte bei der Sitzung in Neukieritzsch gegen die Auftragsvergabe, konnte aber gegen die Mehrheit der anderen Verbandsmitglieder nichts ausrichten.

Zuvor hatte er noch die Ausschreibung in Frage gestellt. Der Millionenauftrag war vom ZBL nur beschränkt ausgeschrieben worden. Öffentliche Auftraggeber müssen ab bestimmten Summen europaweit nach Auftragnehmern suchen. Kunze wollte wissen, ob eine europaweite Ausschreibung betrachtet worden sei und wie groß die Auswahl in Frage kommender Unternehmen gewesen sei.

Eine europaweite Ausschreibung, so die Antwort von Danielle Hüfler vom ZBL, hätte eine aufwändige Marktrecherche erforderlich gemacht, aber nichts gebracht. „Es gibt nur einen Anbieter“, versicherte sie, und der sei VWT. Das bekräftigte auf LVZ-Anfrage auch Michael Spitzner. Der Verband sehe sich daher mit seinem Vorgehen auch rechtlich auf der sicheren Seite.

Auftragnehmer erfährt nichts über die Technologie

Die Hintergründe für die Situation liegen in der Technologie: Das ursprünglich vom ZBL ins Auge gefasste Membranverfahren dürfe laut Verband nicht mehr angewendet werden. Das einzige Verfahren, das für zentrale Wasseraufbereitungsanlagen zulässig sei, ist der Ionenaustausch. Auf die dafür in Frage kommende Anlage bestand bis Mitte 2019 ein Patentschutz. Für Teile der Technologie hat Veolia erneut Patentschutz beantragt.

Das führt jetzt unter anderem auch dazu, dass der ZBL, also der Auftraggeber, nicht über die technologischen Abläufe in der von ihm bestellten Anlage informiert wird, die würden, so steht es in den Unterlagen für die Auftragsvergabe, von Veolia nicht kommuniziert. Der Verband muss sich darauf verlassen, dass seine Vorgaben für Menge und Qualität des Wassers erfüllt werden.

Für den Kitzscheraner Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) ist die Vergabe dennoch ein wichtiger Schritt. „Es wird Zeit“, sagte er der LVZ. Die Investition sei gerechtfertigt. Der eventuell leicht steigende Wasserpreis relativiere sich angesichts der Kosten für die Haushalte, die jetzt das kalkhaltige Wasser verursache. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen und voraussichtlich bis Ende 2021 dauern.

