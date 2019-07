Borna

Auch wenn der Sommer in den vergangenen Tagen eine kleine Pause gemacht hat, ist aktuell viel los an den Seen der Region. Viele Badegäste suchen Abkühlung und Entspannung. Um Badegäste in Notsituationen schnell helfen zu können, proben die Kameraden der Bornaer Feuerwehr in diesen Wochen häufiger das sichere zu Wasser lassen des Rettungsbootes. Denn damit das schnell ausrücken kann, muss jeder Handgriff sitzen.

Per Schlauchwagen wird das Boot ins Wasser gelassen

Mit dem geländefähigen Schlauchwagen wird das Boot ins Wasser gebracht. Dafür wird der Anhänger vom Heck an die Front des Fahrzeugs gehangen, so hat der Fahrer jederzeit einen guten Überblick. Gleichzeitig rüsten sich weitere Kameraden mit Schwimmwesten und weiteren Ausrüstungsgegenständen aus. Das alles muss in kürzester Zeit geschehen, um eine schnelle Rettung von Personen zu gewährleisten.

Von LVZ