Borna

Frühestens am 1. Dezember kann der Bornaer Weihnachtsmarkt eröffnet werden. Oder vielleicht auch später, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Zugleich macht sie klar, dass die Stadt auch weiterhin an ihren Plänen festhalten will. Der ursprüngliche Eröffnungstermin, der 28. November und damit der Sonnabend vor dem ersten Advent, lässt sich aber in keinem Fall halten. Zu diesem Zeitpunkt ist die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung noch in Kraft, die auch Vergnügungen wie Weihnachtsmärkte untersagt. Nicht zuletzt deshalb hatten in den letzten Wochen weit und breit alle Kommunen, darunter auch Leipzig und Grimma, ihre Weihnachtsmärkte abgesagt.

Glühwein auf dem Bornaer Weihnachtsmarkt

Das macht es zumindest vorstellbar, dass Borna als einziger Stadt mit einem Weihnachtsmarkt auf einmal gelingt, was die Stadt an sich so gerne hat oder hätte: dass sie zum Anziehungspunkt für Auswärtige wird, weil die nur auf dem Bornaer Markt Glühwein, Kräppelchen und weihnachtliche Klänge unterm großen Christbaum finden. „Wenn zu viele Leute kommen würden, müssten wir den Weihnachtsmarkt schließen“, sagt die Oberbürgermeisterin.

Keine Absperrgitter auf dem Weihnachtsmarkt

Sie appelliert an die Eigenverantwortung der Besucher und setzt auf die Wirkung bestimmter Vorkehrungen, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass sich niemand zu nah kommt. Absperrgitter etwa, die Markthändler mitbringen wollen. An eine Einzäunung des Weihnachtsmarktes, auf dem die Buden in größeren Anständen als sonst voneinander aufgestellt werden, gibt es aber nicht. „Und wir zählen auch nicht, wie viele Leute da sind“, so Luedtke weiter. Wenn sich aber jemand nicht an die gängigen Regeln hält, „werden Platzverweise ausgesprochen“.

Wunsch vieler Händler

Sie betont, dass das Festhalten am Bornaer Weihnachtsmarkt 2020 auch mit dem Wunsch vieler Händler zusammenhängt. Die hätten immer wieder erklärt, wie wichtig der Weihnachtsmarkt für sie ist. Schließlich hatten sie einen Großteil ihrer Waren bereits vor Monaten gekauft.

Von Nikos Natsidis