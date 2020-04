Bornaer Wertstoffhof seit Montag wieder geöffnet – Es gelten klare Regeln

Borna

Der Wertstoffhof in Borna gab am Montag den Startschuss. Nach der Schließung aller Annahmestellen im Landkreis Leipzig am 23. März öffnete die in der Kreisstadt als erste wieder. Wer dachte, dass sich ab dem frühen Montagmorgen dort eine lange Auto-Schlange bildet, hat sich geirrt.

Zumindest am Vormittag kamen nur wenige Autos samt Hänger voller Gartenabfälle oder Sperrmüll zum Tor an der Deutzener Straße. Zwei freundliche Herren in orangefarbener Arbeitskluft begrüßten die Kunden mit Mundschutz, wiesen auf die Abstandsregelungen hin und zeigten, wo welcher Müll entsorgt wird.

Anzeige

Nur maximal vier Autos dürfen auf den Hof

Nur maximal vier Autos dürfen auf den Hof fahren, erklärte Kerstin Hartung von der Öffentlichkeitsarbeit der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (Kell). Dennoch musste niemand am Montagvormittag vor dem Tor warten.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch auf dem Wertstoffhof gelten besondere Bedingungen. Quelle: Claudia Carell

Nach und nach werden in dieser Woche weitere Wertstoffhöfe im Landkreis wieder öffnen: Wurzen am Dienstag, Grimma am Mittwoch, Markkleeberg am Donnerstag und Brandis/ Beucha am Freitag. Abweichend von den regulären Öffnungszeiten vorerst von 9 bis 17 Uhr. Dies gilt auch für Borna.

Vier Wertstoffhöfe bleiben weiterhin geschlossen

Die Wertstoffhöfe in Groitzsch, Bad Lausick, Frohburg und Markranstädt bleiben weiterhin geschlossen, so Hartung. In der Woche ab dem 4. Mai werde nochmals geprüft, wie hier weiter verfahren wird.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Boden entrümpeln, Haus renovieren, Keller ausmisten – wegen Kurzarbeit hat so mancher jetzt Zeit dafür. Und es sammelt sich dabei eine Menge Müll an. Als die Kell bekannt gab, dass die Annahmestellen schließen, gab es zum Teil Kritik.

Das Unternehmen begründete dies jedoch damit, dass die Restmüll-Entsorgung oberste Priorität habe. Mit der vorsorglichen Schließung der Höfe gebe es genügend Reserven an Personal, Fahrzeugen und Containern. Nach jetzigem Stand und vor allem nach Auslaufen der sächsischen Ausgangsbeschränkungen könnten die Bürger ihren Müll nun wieder an den ersten Adressen abgeben.

Bislang kein Mundschutz für Kunden

Bislang müssen Kunden in den Wertstoffhöfen keinen Mundschutz tragen. Dies könne sich aber auch noch ändern, falls von politischer Seite andere Entscheidungen getroffen werden, so die Kell-Sprecherin.

Zu beachten sei, dass die Mitarbeiter derzeit beim Ausladen nicht mit anpacken dürfen. Wer also den Kleiderschrank entsorgen will, sollte einen Helfer mitbringen. Auch wenn eine Gebühr bezahlt werden muss, wird darum gebeten, das Geld passend zur Hand zu haben, um den Kontakt auf ein Minimum zu beschränken.

Lesen Sie dazu auch:

Von Claudia Carell