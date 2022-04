Borna

Am 15. April vor 77 Jahren endete für die Stadt Borna der Zweite Weltkrieg. Fritz Leistner ist einer der letzten Zeitzeugen, die die entscheidenden Tage und Stunden im April 1945 miterlebten. Noch heute ist der Mann, der in wenigen Wochen seinen 93. Geburtstag feiert, froh, dass der Krieg für ihn und für seine Heimatstadt vergleichsweise glimpflich vorbeiging. Leistner gehört zu denen, die gerade noch davonkamen in den Wirren der letzten Kriegswochen.

Das Kriegsende als Schüler erlebt

Er war noch 15, als auch in Borna alle Jungen dazu verdammt waren, sich mit dem Volkssturm, Hitlers allerletztem Aufgebot, den heranrückenden Alliierten entgegenzustellen. Da das aber erst 16-Jährige traf, erlebte der Mann, der später Geografie-, Biologie- und Deutschlehrer in Borna und Neukirchen war, das Kriegsende als Schüler.

Freilich nicht mehr auf der Schulbank. Die hatten die Gymnasiasten schon zehn Tage vorher räumen müssen, wie er sich erinnert. Der Unterricht hatte aber bereits zu dieser Zeit schon nicht mehr im Gymnasium stattgefunden, jenem Gebäude am Breiten Teich, das Schüler im Normalfall auch heute noch als Abiturienten verlassen.

Unterricht in Ausweichquartieren

„Wir waren in Ausweichquartieren“, so Leistner. Etwa in dem Gebäude, das heute das Pestalozzi-Kinderhaus beherbergt, und auch in der vormaligen Bergbrauerei am Volksplatz. Der Unterricht funktionierte noch, wohl auch, „weil wir gute Lehrer hatten“. Pädagogen vom alten Schlage, keine 180-prozentigen Parteigenossen, sagt er.

Überhaupt war es keineswegs so, wie es heutzutage in Filmen dargestellt wird, „dass alle Schüler Nazis waren“. In Fritz Leistners Klasse gab es nur einen, „und das war der Sohn des Landrates“ und damit eines systemtreuen Vaters. Im Gegenteil: „Wir stammten aus gutbürgerlichen Verhältnissen.“

Bloß nicht freiwillig melden

Sein Vater arbeitete als Veterinär. Allerdings kam der nicht aus dem Krieg zurück, sodass Fritz mit seinen fünf Geschwistern und seiner Mutter in seinem Vaterhaus in der Leipziger Straße 159 allein großwurde. Ihm ging es während seiner Kindheits- und Jugendjahre im Dritten Reich wie vielen: Die Eltern hielten ihn zur Zurückhaltung an. „Melde dich bloß nicht freiwillig“, hieß die Devise, die auch deshalb schon nahe lag, weil im Hause Leistner BBC gehört wurde. Das deutschsprachige Rundfunkprogramm aus London, das als Feindsender galt. Wer es hörte, riskierte Gefängnis.

Fahnenappell nach dem Hitler-Attentat

Dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war und seinem Ende zuging, wurde ihm spätestens im Sommer 1944 klar, sagt Leistner heute. Konkret nach dem Attentat von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli auf Hitler. „Darüber wurden wir bei einem Fahnenappell informiert.“ Woraus der zu dieser Zeit 15-Jährige die entsprechenden Schlüsse zog. Sowie auch später, als das Kriegsende absehbar war.

Tiefflieger über der Altstadt

„Hoffentlich kommen die Amerikaner zu uns“, sei die allgemeine Hoffnung gewesen. Als die dann tatsächlich anrückten, wurde es dennoch ungemütlich. Fritz Leistner erlebte die entscheidenden Stunden in der Lausicker Straße bei seinen Großeltern. „Wir mussten in den Luftschutzkeller gehen.“ Besser gesagt in Räume, die als solche hergerichtet worden waren. Es kamen Tiefflieger, die einen Panzer in der Altstadt ins Visier nahmen. Soldaten hatten das Kriegsgerät stehen lassen, weil sie keinen Treibstoff mehr hatten.

Geschoss in der Kellertür

Ein Geschoss landete in der Tür, hinter der der jugendliche Fritz im Keller saß. Das Geschoss hat er heute noch. Nach einer kurzen Atempause, „in der wir an die frische Luft konnten“, rückten die Amerikaner erneut mit Flugzeugen an.

Das amerikanische Geschoss, das in der Tür des Luftschutzkellers landete, in dem Fritz Leistner am 15. April in Borna saß. Quelle: Nikos Natsidis

Panzer in der Leipziger Straße

Am frühen Nachmittag war der Spuk dann vorbei. Fritz Leistner sah die ersten Amerikaner, die mit Panzern aus der Innenstadt Richtung Leipziger Straße rollten. Einer versuchte, durch das Reichstor zu fahren, was nicht klappte. Die Schäden sollen heute noch an dem Bornaer Wahrzeichen zu sehen sein.

Englischkenntnisse ausprobiert

Für Leistner und seine Klassenkameraden begann die neue Zeit damit, „dass wir unsere Englischkenntnisse ausprobieren konnten“. Im Gespräch mit den GIs, den US-Soldaten, die ihnen sagten, dass ihr Kriegsziel die Mulde ist.

Kriegsende als Befreiung

Dass Borna vergleichsweise friedlich in die Hand der Amerikaner fiel, lag wesentlich am damaligen Bürgermeister Walter Thierbach. Der zog den anrückenden US-Truppen mit einer weißen Fahne entgegen und erreichte tatsächlich, dass die Stadt unblutig eingenommen wurde.

Für Fritz Leistner ist das eine Heldentat, die er in Borna auch nach Jahrzehnten für nicht angemessen gewürdigt hält. Thierbach wurde nach dem Einzug der Russen denunziert und erschossen. Für den Gymnasiasten jedenfalls war das Kriegsende eine Erleichterung, so der noch 92-Jährige heute. „Für uns war es eine Befreiung.“

Von Nikos Natsidis