Die Podiumsdiskussion „Kirche im Gespräch“ hat etwas klar benannt, was viele sicherlich geahnt haben: Aus der Gesellschaft ist das Miteinander verschwunden. Heißt: Bei vielen gilt das Lebensmotto: „Ich bin mir selbst der Nächste“. Und wohl jeder kann dazu eine Anekdote erzählen. Sei es die Geschichte von Eltern, die sich über das Ergebnis eines Arbeitseinsatzes in der Kita aufregen, obwohl sie selbst keinen Finger krumm gemacht haben; sei es die Anekdote vom Arbeitnehmer, der einen Fehler auf einen Kollegen abwälzt.

Die Diskussion am Montagabend gibt Anlass zu der Hoffnung, dass sich das Bild wieder wandelt, dass wieder mehr Miteinander in die Gesellschaft einzieht. Von den Besuchern jedenfalls war in vielen Punkten immer wieder Zustimmung zu hören. Thomas Claus hat mit seiner These durchaus Recht, wenn er sagt, dass viele immer fauler und träger werden, je besser es ihnen wirtschaftlich geht. Den meisten geht es so gut, dass sie Zeit und Muße haben, sich über Gott und die Welt aufzuregen, ohne aber etwas ändern zu wollen. Denn meckern ist leicht, anpacken setzt Motivation und Arbeit voraus.

Als Beispiel sei der Umgang mit der zunehmenden Vermüllung in Borna genannt. In den vergangenen Monaten riefen immer wieder Leute in der Redaktion der LVZ an, um sich über die Müllhaufen in Schillerpark und Löscheranlagen aufzuregen. Als dann aber die Aktion „ Borna räumt auf“ im März über die Bühne ging, war von ihnen nichts zu sehen. Kurzum: Veränderungen passieren nicht, weil man sie verbal einfordert. Veränderungen passieren, wenn man selbst aktiv wird.