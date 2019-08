Borna

Tobias Schultheiß kam zum Whisky wie die Jungfrau zum Kinde: durch Zufall. Zwar faszinierte den Bornaer schon immer die irisch-schottische Kultur, doch dass daraus mal eine Leidenschaft für Whisky entstehen sollte, war ihm vor zehn Jahren noch unklar. Heute ist er passionierter Kenner, „kein Profi“, wie er sagt, aber ein echter Liebhaber der im Holzfass gereiften Spirituosen. Und einer, der Verkostungen und Whisky-Abende anbietet.

2013 stand sein erster Urlaub in Schottland auf dem Ferienprogramm – „und der war ein echtes Schlüsselerlebnis“. Ihn und seine Frau zog es durch etliche Destillerien, allerdings gab es Whisky auch außerhalb jeder Brennerei. „Zum Beispiel wurde er am Nachmittag zum Tee gereicht“, erinnert sich Schultheiß. Eine besondere Faszination übte die kleine schottische Insel Islay auf ihn aus. Kein Wunder, sie gilt als Whisky-Insel schlechthin, auf kleinstem Raum gibt es hier neun aktive Brennereien. „Und natürlich habe ich mir hier die eine oder andere Flasche gekauft.“

Tobias Schultheiß nennt mehr als 100 Sorten sein Eigen

Von der Insel stammt auch sein Lieblingswhisky. Die Spirituose der Brennerei Laphroaig hat es ihm besonders angetan. „Der ist sehr rauchig. Und genau das ist es, was ich an Whiskys mag“, begründet er.

Nach mehreren Urlauben in Schottland und Irland fing Schultheiß dann mit Tastings an, lud zunächst Freunde und Bekannte zum Verkosten ein, später dann machte er ein kleines Gewerbe daraus. Mehr als 100 Sorten nennt er mittlerweile sein Eigen, wird unter anderem eingeladen zu den Highlandgames im Frohburger Ortsteil Prießnitz, aber auch zur Whisky-Messe.

Wer Whisky verkostet, muss Wasser trinken

Und er lädt eben selbst ein. Den nächsten schottischen Abend unter dem Motto „Barbecue mit Whisky“ veranstaltet der Familienvater am 24. August in Aga's Café & Bistro im Schirmgeschäft, Reichsstraße. Ab 18 Uhr gibt es aber nicht nur Alkohol, sondern auch typische Gerichte und Livemusik mit der Chemnitzer Künstlerin Fairy Dust.

Wichtig bei einem solchen Tasting: der Whisky sollte recht lange im Mund verbleiben und nicht gleich runter geschluckt werden. Denn benotet werden an einem solchen Abend der Geschmack und der Geruch. Eines geht an einem solchen Abend gar nicht: Bier. „Wer Whisky verkostet und genießt, muss dazu Wasser trinken.“ Die Besucher der schottischen Abende kommen mittlerweile aus der ganzen Region – und darüber hinaus. „So etwas spricht sich ja auch herum“, begründet Schultheiß, der zu jedem Tasting um die 30 Whisky-Freunde begrüßt.

Teuerster Whisky ist fast eine Million Euro wert

Wer auch einmal dabei sein will, sollte vor allem zwei Begriffe schon einmal gehört haben: Single Malt und Blended Malt. Beim Single Malt stammt der Whisky aus einer einzigen Brennerei, ist also kein Verschnitt aus mehreren Whiskysorten. Zudem wird zur Herstellung ausschließlich gemälzte Gerste verwendet. Genau diese Eigenschaften machen Single-Malt-Whiskys besonders hochwertig. Im Gegensatz dazu sind Blended-Malt-Whiskys eine Mischung (ein Verschnitt) aus verschiedenen Whiskys. Hier dürfen auch andere Getreidesorten neben Gerste verwendet werden.

Weltweit hat sich Whisky mittlerweile auch zur Geldanlage entwickelt. Im vergangenen Jahr war in Schottland der teuerste Whisky der Welt versteigert worden – die Flasche „Macallan Valerio Adami 1926“ wechselte für 848 750 Pfund, umgerechnet 947 000 Euro, den Besitzer, einen Bieter aus Asien. „Früher waren die USA der größte Verbrauchermarkt für Whisky, heute ist es Asien“, erklärt Schultheiß.

Whisky bedeutet „Wasser des Lebens“

Allerdings, ergänzt er, müsse man nicht gleich eine knappe Million Euro in einen guten Whisky investieren, „gute Flaschen gehen schon bei 25 bis 30 Euro los“. Für den Hausgebrauch kann Schultheiß einen Johnnie Walker empfehlen, „hier stimmen Preis und Leistung“. Wer durchaus tiefer in die Tasche greifen will, kann auf Sorten von Brennereien zurückgreifen, die nicht so viel im Jahr produzieren. So werden in der schottischen Brennerei Edradour maximal 500 000 Liter pro Jahr hergestellt. Zum Vergleich: Bei Glenfiddich sind es um die zwölf Millionen Liter pro Jahr.

Wer in die Welt des Whiskys eintauchen will, sollte übrigens noch eines wissen: Das Wort „Whisky“ bedeutet übersetzt „Wasser des Lebens“. Na dann: Slàinte Mhath (aus dem Gälischen „gute Gesundheit“).

Von Julia Tonne