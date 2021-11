Bornaer erhalten nur mit Termin Zutritt zum Rathaus

Borna

Das Bornaer Rathaus am Markt und das Verwaltungsgebäude An der Wyhra stehen den Bürgern ab Donnerstag nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung offen. Grund ist der Corona-Schutz. Die Terminvergabe erfolgt telefonisch und per E-Mail. Die Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, heißt es in einer Mitteilung.

Sollten Anliegen auch telefonisch beziehungsweise auf elektronischem Wege erledigt werden können, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Vorsprachen müssen einzeln erfolgen. Ausnahmen sind Fälle, in denen die Anwesenheit eines gesetzlichen Erziehungsberechtigten, Vormunds oder Betreuers notwendig ist. Personen mit einer Sars-CoV-2-Infektion sowie entsprechenden Symptomen (Fieber, Halsschmerzen, Husten) dürfen die Stadtverwaltung nicht betreten.

Kontakt: Telefon 03433/8730, E-Mail stadtverwaltung@borna.de

Von LVZ