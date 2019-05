Borna

Die Postbankfiliale in Borna soll bis Mitte des Jahres geschlossen werden. Dagegen wollen zahlreiche Bornaer vorgehen, bei einer entsprechenden Unterschriftensammlung – initiiert von Anwohnerin Elke Fritzsche, sind bislang 300 Namen zusammen gekommen. Die Liste liegt seit wenigen Tagen Landrat Henry Graichen ( CDU) vor.

Bornaer Immobilie ist bereits verkauft

„Mit Entsetzen müssen wir tatenlos zusehen, wie das Postamt schließt. Still und heimlich wurde die Immobilie verkauft“, beschwert sich Fritzsche in einem Brief an Graichen. Und weiter: „Die Deutsche Bank und die Tochtergesellschaft ( Postbank) verhandeln hinter verschlossenen Türen, um ihre eigenen Interessen zu vertreten.“ Die Kunden seien wieder einmal „die Dummen“. Dabei, so die Initiatorin der Unterschriftensammlung, könne die Schließung nicht mit fehlenden Kunden zusammenhängen. „Allein an einem Vormittag haben wir 50 Kunden gezählt.“

Bornaerin beklagt fehlende Tranzparenz

Fritzsche und ihre Unterstützer wollen nun vom Landrat wissen, wer das Gebäude gekauft habe und was daraus werden solle, ob es andere Lösungen gebe als die Schließung und ob Graichen selbst an Gesprächen mit der Postbank teilgenommen habe. Eines jedenfalls ist Fritzsche wichtig: „So kann es in der Großen Kreisstadt nicht weitergehen. Es fehlt überall an Transparenz.“

Fritzsche hatte schon einmal Unterschriften gesammelt: gegen die Einführung der Bio-Tonne. Auch damals waren mehrere hundert Unterschriften zusammengekommen, die sie an Oberbürgermeisterin Simone Luedtke ( Die Linke) übergab.

Von Julia Tonne