Bornaer sagen dem Müll in der Stadt den Kampf an

Borna

Viele Hände, schnelles Ende. Dass das Sprichwort tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit enthält, wollen zahlreiche Bornaer unter Beweis stellen. So rufen der Nabu-Zukunftsgarten, der Mitmach-Laden, die Initiative „Borna räumt auf“, die Sportgemeinschaft Buggy-Fit und das Kinder- und Jugendparlament gemeinsam dazu auf, am 15. März von 15 bis 17 Uhr im Stadtgebiet Müll zu sammeln.

An dem Dienstag gibt es drei mögliche Treffpunkte, an denen Greifzangen, Müllbeutel und Handschuhe ausgegeben und am Ende die Abfälle zusammengetragen werden. Diese Stationen sind der Mitmach-Laden in der Mühlgasse 3 a, ein Stand nahe des Spielplatzes am Breiten Teich sowie der Nabu-Zukunftsgarten in Borna-Gnandorf, An der Aue 35.

„Es besteht die Möglichkeit, an nur einer Station zu bleiben und im Umkreis dort zu sammeln, oder von Station zu Station zu wandern“, erklärt Anja Kupper von Buggy-Fit. An der einen oder anderen Station warte noch eine kleine Überraschung in Form von Spielen, Getränken und Ähnlichem.

Mülljäger sind im März bundesweit unterwegs

„Im Zukunftsgarten hingegen beschäftigen wir uns anhand einer kleinen Ausstellung und mittels Spielen mit dem Thema Abfallvermeidung und Ressourcenschutz. Denn der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht“, macht Katrin Schroeder deutlich, Mitarbeiterin im Zukunftsgarten.

Der große Frühjahrsputz gehört zu den sogenannten Trashbusters-Aktionswochen der Naturschutzjugend. In ganz Deutschland sagen die Trashbusters, also die Mülljäger, im März dem verstreuten Abfall den Kampf an und rufen zu verschiedenen Sammelaktionen auf.

Von LVZ/jto