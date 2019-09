Borna

Das Mitleid mit einer Katze ist einer 76-jährige Fahrerin am Montagnachmittag in Borna zum Verhängnis geworden. Den Angaben der Polizei zufolge war die Frau mit ihrem schwarzen Mini den Knappenweg entlang gefahren, als plötzlich eine Katze die Straße überquerte und dabei abging wie „Schmidts Katze“. Im Zuge ihrer Vollbremsung knallte die Fahrerin mit dem Pkw an eine Straßenlaterne. Sachschaden am Fahrzeug: 6.000 Euro, Sachschaden an der Laterne: 2.500 Euro, Sachschaden an der Katze: 0.

Gegenüber den Polizeibeamten vor Ort gab die 76-Jährige an, froh zu sein, dass der Katze nichts passiert ist, da sie ein großes Herz für Katzen habe.

Von LVZ