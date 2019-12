Bornas Adria darf nicht mehr betreten werden

Borna/Regis-Breitingen/Neukieritzsch

Ab dem 1. Januar kommenden Jahres gilt für das Speicherbecken Borna, genannt Adria, ein neues Betretungsverbot. Das Sächsische Oberbergamt hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen und damit zugleich die bisherige aus dem Jahr 2010 aufgehoben.

Hintergrund sind geplante Sanierungen der Böschungen in den nächsten zehn Jahren. Dafür wird der schon bisher rund um den See reichende Sperrbereich noch um einige Areale vergrößert.

Die Adria entstand aus dem ehemaligen Tagebau Borna, der bis 1970 in Betrieb war. Der umlaufende Damm wurde zwischen 1964 und 1976 geschüttet, ab 1977 wurde der See geflutet. Eine zusätzliche Verdichtung der Böschungen fand nicht statt. Laut Oberbergamt lagere das Material teilweise locker bis sehr locker. Daran ändere sich auch durch die fortschreitende Zeit nichts.

Böden im Damm an der Adria könnten in Bewegung geraten

Untersuchungen hätten nun gezeigt, dass das Material zur „Verflüssigung“ neige, so der vom Oberbergamt benutzte Begriff. Das heißt, Böden im Damm könnten unter bestimmten Voraussetzungen „plötzlich und ohne Vorankündigung“ in Bewegung geraten, große Areale könnten nach innen wegrutschen. Das würde, so schnell gehen, dass „keine Reaktions- und Rettungszeit vorhanden“ wäre, heißt es in dem Dokument der Bergbehörde.

Für Personen, die sich in einem solchen Bereich befänden, bestünde Lebensgefahr, für Sachgüter die Gefahr der Beschädigung. Das Oberbergamt erinnert in dem Zusammenhang an Ereignisse dieser Art an Innenkippen vor allem in der Lausitz.

Zur Galerie Das Sächsische Oberbergamt verhängt für den Speicher Borna, genannt Adria, ein neues Betretungsverbot. Das gilt teilweise schon jetzt.

Wegen der „latenten Grundbruch- und Setzungsfließgefahr“ sollen ab 2020 und voraussichtlich bis 2029 die Böschungen saniert werden. Das übernimmt im Auftrag des Oberbergamtes die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft ( LMBV).

In Vorbereitung der Sanierung wird am See „das Betreten, Befahren und Benutzen der Flächen der Innenkippen und des gefluteten Restloches des ehemaligen Braunkohletagebaus“ untersagt. Das galt im Grunde schon bisher, allerdings war das Betreten nur abschnittsweise komplett untersagt, teilweise wurde nur auf Gefahren hingewiesen.

Gesperrter Bereich an der Adria ab dem 1. Januar vergrößert

Das wird jetzt offenbar anders, zudem wird der gesperrte Bereich ab dem 1. Januar vergrößert. Das betrifft vor allem ein Areal im Südosten, wo der Rundweg um den Speicher von der Straße zwischen Blumroda und Regis-Breitingen abzweigt.

Ab dem 1. August kommen weitere Sperrbereich dazu, weil dann in Probefeldern die Sanierungstechnologie getestet werden soll. Dann werden auf der Südostseite und auf der Westseite auch Abschnitte des Rundweges gesperrt. Radfahrern sollen dann Ausweichstrecken angeboten werden, heißt es seitens des Oberbergamtes.

Einerseits gilt der Speicher Borna, der vor allem eine Funktion für den Hochwasserschutz hat, als anerkanntes Badegewässer, und die Ufer und Böschungen sind frei zugänglich. Andererseits „müssen die Verbote für jedermann gelten“, so steht es in der Verordnung. Nutzer wie der Surfclub und der Fischereibetrieb an der Deutzener Straße sowie Landwirte haben Ausnahmegenehmigungen, die an so genannte Verhaltensanforderungen geknüpft sind. Baden und Spazierengehen innerhalb der Böschungen sind aber verboten.

Einhaltung der Sperrmaßnahmen schwer sicherzustellen

Wobei das Oberbergamt selbst einschätzt: „Die Einhaltung der Sperrmaßnahmen durch die Bevölkerung ist schwer sicherzustellen. Insbesondere in den Sommermonaten sind Zuwiderhandlungen zu verzeichnen.“

Auch das ist ein Grund, dass demnächst saniert werden soll. Zuvor sollen in den anliegenden Kommunen Borna, Regis-Breitingen und Neukieritzsch Informationsveranstaltungen angeboten werden. Zunächst beauftragt das Oberbergamt die LMBV damit, die neue Sperrgrenze ab Januar zu beschildern.

Von André Neumann