Borna

BeimSächsischen Landeserntedankfest in Borna wird es keine Zwiebelkönigin geben. Das steht mittlerweile fest. An sich sollte die Zwiebelhoheit, die der offiziellen Ausschreibung zufolge auch ein Mann hätte sein können, am Sonnabend von einer Jury gewählt oder benannt werden. Das wird nun nichts.

In Borna hat sich niemand gemeldet

Der Grund: „Es hat sich niemand gemeldet“, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Es sei heutzutage offenkundig schwierig, jemanden für eine derartige Aufgabe zu finden. Immerhin sollten Interessenten „sowohl über ein fundiertes Allgemeinwissen zur Historie als auch Kenntnisse über den Bau und die Kultivierung der Zwiebel mitbringen“, wie es in der Ausschreibung dazu hieß. Zudem sollten sie sich in der Bornaer Stadtgeschichte auskennen, insbesondere in Sachen Feldgärtnerei und Zwiebelanbau. Zudem sollten die/der Zwiebelkönigin/Zwiebelkönig mindestens 18 Jahre sein.

Bornaer Originale im Einsatz

Dabei hätte sich die Anzahl öffentlicher Einsätze durchaus in Grenzen gehalten. An sich sollte die Zwiebelmajestät nur an den drei Veranstaltungstagen vom 4. bis 6. Oktober im Einsatz sein. Dass sich dafür am Ende niemand gefunden habe, sei aber „keine Katastrophe“, so die Oberbürgermeisterin weiter. Immerhin gebe es mit dem Bergmann, der Zwiebelfrau und dem Karabinier die bekannten drei Bornaer Originale, die zudem vom Luther-Geleitsmann Michael von der Straßen verstärkt würden. Sie sollen nun stattdessen im Rahmen des Landeserntedankfestes zum Einsatz kommen.

Von Nikos Natsidis