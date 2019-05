Borna

Er kann vom Hauptthema seines Lebens – neben der Familie – immer noch nicht lassen. Allerdings beschränkt sich die Begeisterung für den Sport, speziell den Fußball, jetzt in der Regel auf das Zeitunglesen und das Fernsehen. Der Bornaer Herbert Sadzio, jahrzehntelang Sportfunktionär in Beruf und Hobby, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Mit dem Laufen klappt es nicht mehr so. „Nach 100 Metern muss ich mich hinsetzen“, sagt Sadzio, dem es sonst aber gut geht. Was regelmäßige ärztliche Untersuchungen bescheinigen, die normal sind in diesem Alter; immerhin hat er die zwei Operationen an der Halsschlagader gut weggesteckt. Dabei wirkt sicherlich die tägliche halbe Stunde auf dem Fahrrad-Ergometer positiv. Die Besuche von Fußballspielen in Borna und Lobstädt (Nachfolger seines Stammvereins Aktivist Kahnsdorf) hat er jedoch wegen der Bewegungsprobleme eingestellt – in diesem Jahr. Zum Kegeln mit den früheren Fußball-Kameraden seines Stammvereins Aktivist Kahnsdorf geht er seit zwei, drei Jahren nicht mehr: „Die nächtliche Heimfahrt im Dunkeln will ich nicht mehr.“

Herbert Sadzio ist auch Hobby-Kegler gewesen, mit seinen Ex-Fußball-Kollegen von Aktivist Kahnsdorf. Quelle: LVZ Borna 26.03.2006

Umso mehr saugt der Jubilar die Informationen der Medien auf. „Natürlich lese ich die ganzen Ergebnisse und Berichte vom Sport in der LVZ. Beim Fußball bis runter zur 2. Männer-Kreisliga, zu Frauen und Nachwuchs.“ Das war bis zuletzt seine Schiene, als Vorsitzender des Spielausschusses beim Regionalfachverband Fußball Borna/ Geithain, der Kreisebene. Und lange Zeit schrieb er dazu selbst die LVZ-Texte. 2010, da war er 76, stellte der ursprüngliche Königsberger seine Funktionskarriere ein; damals fusionierte sein Verband mit denen von Muldental und Döbeln. Und natürlich lässt Herbert Sadzio kaum eine Fernsehübertragung vom Fußball aus. „Aber nur öffentlich-rechtlich. Bezahlsender hab ich nicht.“

Aktuell kommt die größte Freude für ihn aus der Familie. „Meine Frau Ingrid und ich sind jetzt doppelt-stolze Großeltern.“ Nach dem ersten Sohn vor einem reichlichen Jahr hat nun der zweite für Nachwuchs gesorgt. Schade sei nur die Entfernung nach München und Frankfurt, wo sie wohnen. „Doch die eine Familie war gerade da, die andere kommt zum Geburtstag. Und ab und zu fahren wir auch hin mit der Bahn.“

In Ostpreußen 1934 geboren, war Herbert Sadzio während des Zweiten Weltkriegs als zehnjähriger Flüchtling mit der Mutter und vier Geschwistern nach Kahnsdorf gekommen. Erst mit 17 begann er Fußball zu spielen. Der gelernte Maurer wurde dann Vorsitzender der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Aktivist und absolvierte ein Fernstudium zum Lehrer für Sport und Kunsterziehung, ehe er in den Kreisvorstand des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) der DDR geholt und damit Berufsfunktionär wurde. 13 Jahre war er Vize- und dann acht Jahre bis 1990 Chef des organisierten Sports im Kreis Borna. Zudem mischte er in der Führung des Fußballverbandes mit.

2006 überreicht Herbert Sadzio Kapitän Ronny Kalbitz vom FSV Kitzscher den Pokal für den Sieg in der Fußball-Regionalmeisterschaft (Kreisebene Borna/Geithain). Quelle: Jens Paul Taubert

Dort war er nach der politischen Wende drei Jahre Geschäftsführer, ehe er den Job an den Nagel hängte und ehrenamtlich weitermachte. Er war, unterschiedlich lange, Staffelleiter, Schatzmeister, Ausschussvorsitzender, Schiedsrichter, auch Ansetzer der Referees sowie Kassenprüfer im Bezirksverband. Bis 2010. „Heute würde ich gar nicht mehr klarkommen. Mit Computern kenne ich mich nicht aus“, meint der Jubilar. Ab und zu trifft er mal noch Mitstreiter von damals, der frühere Bezirkschef lädt regelmäßig am Jahresende zum Treffen, und manchmal besuche er die Mitarbeiterin in der Bornaer Geschäftsstelle „zum Quatschen“.

„Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben, wie es gelaufen ist“, sagt Herbert Sadzio. „Ich wollte 75 werden, wie mein Vater war. Das hab ich locker überboten.“ Was noch kommt, müsse man sehen. Große Ziele habe er nicht. Die Schwester wird jetzt 90...

Von Olaf Krenz