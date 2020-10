Bornas Kitaplätze sind begehrt – und werden in absehbarer Zeit rar

Borna

Borna ist seit Jahren bei Unternehmen ein beliebter Wirtschaftsstandort. Ein Grund, der während einer Befragung durch die Industrie- und Handelskammer im vergangenen Jahr aufgeführt wurde: die Angebote zur Kinderbetreuung. Sie sind – zusammen mit anderen Faktoren – ein entscheidendes Kriterium für Betriebe, sich hier anzusiedeln oder zu erweitern.

Doch nicht nur für Unternehmen bringt eine gute Betreuungssituation Vorteile, natürlich profitieren die Eltern in hohem Maße davon. Und die haben nun die Qualität der Bornaer Kitas für gut befunden und beim Familienkompass dafür die Note 2,17 gegeben.

Lange Öffnungszeiten und liebevolle Ausstattung

Carmen Riedel, Leiterin der Kindertagesstätte Sonnenkäfer im Bornaer Ortsteil Thräna, wundert das nicht. „Nicht nur die Öffnungszeiten von 6 bis 16.30 Uhr sprechen für sich, auch die Ausstattung ist in allen Einrichtungen gut“, sagt sie. Und bei der Ausstattung gehe es nicht nur darum, Tische und Stühle hinzustellen, sondern die Räume auch liebevoll zu gestalten.

Insgesamt kann die Große Kreisstadt Borna mit 1462 Betreuungsplätzen (in zehn Kitas, drei Horten und bei drei Tagesmüttern) aufwarten. Davon entfallen 292 Plätze auf die Kinderkrippe, 613 auf den Kindergarten und 557 auf den Hort.

Borna wird wohl in absehbarer Zeit eine weitere Kita brauchen

„Alle Betreuungsplätze sind belegt, und etwa 30 Anträge jährlich können nicht zum gewünschten Termin oder in der Wunscheinrichtung berücksichtigt werden“, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke. Allerdings würden diese ständig und immer kurzfristig abgebaut, „so dass mit gewisser Verzögerung alle Eltern einen Betreuungsplatz für ihre Kinder bekommen“.

Die Herausforderung, allen Anträgen gerecht zu werden und Betreuungsplätze anzubieten, dürfte für die Stadt in den kommenden Jahren noch zunehmen. Lag die Einwohnerzahl der Großen Kreisstadt Borna im Jahr 2015 bei 19 734, ist sie zum 1. Januar dieses Jahres auf 19 863 gestiegen. Tendenz: weiter steigend. Zumal mit der Kesselshainer Siedlung derzeit ein neues Wohngebiet erschlossen wird. Damit einher geht ein „Problem der positiven Art“, wie es Luedtke beim Neujahrsempfang im vergangenen Jahr bezeichnete: der notwendige Bau einer weiteren Kindertagesstätte.

Stadt investiert in Sanierung der Kita Regenbogenland

Doch bevor das spruchreif ist, investiert die Stadt noch einmal kräftig in den Bestand. So wird unter anderem die Kita Regenbogenland saniert, „zahlreiche Aufträge sind bereits ausgelöst, und die Bauausführung beginnt noch in diesem Jahr“, macht Luedtke deutlich. Zudem habe die Stadt allein im vergangenen Jahr für die Ausstattung sowie Spiel-, Beschäftigungs- und therapeutisches Material in den Einrichtungen rund 155 000 Euro ausgegeben.

Die an die Grenzen reichenden Kapazitäten hat auch Riedel längst bemerkt. So seien alle Plätze ab kommendem Jahr bereits ausgebucht, erste Anmeldungen von Eltern gebe es gar schon für das Jahr 2022. Weshalb Riedel darauf hofft, dass die Stadt auch noch einmal in die Kita Thräna investiert. „Ein Anbau mit großem Mehrzweckraum wäre schon schön“, gibt sie zu.

Von Julia Tonne