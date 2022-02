Bornas Kulturplan 2022: „Rock in Symphonie“ und Olaf Schubert scheinen sicher

Borna

Wenn es doch am Ende auch nur so kommen würde. Wer einen Blick in den Bornaer Kulturkalender 2022 wirft, könnte glauben, dass es keine Pandemie gibt. In dem Werk, das zu weiten Teilen Stadtkulturhausleiter Christian Frank umsetzten muss, findet sich alles, was Bornaer seit Jahren kennen. Zumindest in der Vor-Corona-Zeit. Ob es tatsächlich so stattfindet, steht freilich corona-bedingt in den Sternen.

Wieder „Rock in Symphonie“

Am sichersten scheinen die Freiluftveranstaltungen. Konkret „Rock in Symphonie“, das für den 21. Mai auf dem Volksplatz geplant ist. Es handelt sich dabei gewissermaßen um Teil zwei des Konzerts, zu dem im letzten Sommer immerhin etwa 800 Leute auf den Volksplatz kamen. Erneut will das Leipziger Symphonieorchester (LSO) mit Rockmusikern sowie erstmals mit einem Chor des Gymnasiums „Am Breiten Teich“ bekannte Rockklassiker in sinfonischem Gewand auf die Bühne bringen. Dafür werden schon Karten verkauft.

Wieder Kinoabende

Auf dem Volksplatz sind auch wieder Kinoabende vorgesehen, für die es am 27. Mai den Auftakt geben soll. Ebenfalls dort gastiert die Sächsische Bläserphilharmonie – Stand jetzt am 19. August. Relativ sicher unter Pandemie-Vorzeichen scheint ebenso das Borna Open Air, BOA genannt, am 25. und 26. Juni zu sein.

Ein besonderer Höhepunkt ist das Gastspiel des sächsischen Kultkomikers Olaf Schubert, der die große Volksplatzbühne am 9. Juli betritt. Als vergleichsweise sicher darf zudem das Lutherfest gelten, das vom 26. bis 28. August weitgehend an der frischen Luft stattfindet.

Comedian Olaf Schubert kommt auf den Volksplatz. Quelle: Bert Endruszeit

Stadtfest Anfang Juli

Open air – das gilt auch fürs Stadtfest. Das findet erstmals seit 1990 nicht mehr im zeitlichen Zusammenhang mit dem Tag der deutschen Einheit statt. Stattdessen soll es in die wärmere Jahreszeit vorgezogen werden – diesmal vom 3. bis 5. Juni auf dem Markt.

Gregor Gysi kommt wieder

Unsicherer ist dagegen alles, was im Stadtkulturhaus vorgesehen ist – obwohl die Planungen dafür stehen. Das gilt für die Veranstaltung mit Linken-Ikone Gregor Gysi, der für viele längst eine Art Popstar-Status hat und der nach seinem Auftritt im letzten Jahr auch 2022 wieder nach Borna kommen will (4. November).

Drei Konzerte mit Stefanie Hertel

Die üblichen Corona-Fragezeichen schweben nicht zuletzt über Stefanie Hertel. Die Sängerin kommt nicht einfach für ein Konzert in die Kreisstadt an der Wyhra. Vom 10. bis 12. Dezember will sie gleich dreimal hintereinander im Stadtkulturhaus gastieren.

Von Nikos Natsidis