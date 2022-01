Borna/Zedtlitz

Ursprünglich sollte der städtische Neujahrsempfang in Borna in diesem Jahr festlich und mit Gästen im neuen Feuerwehrgerätehaus Zedtlitz stattfinden. Das geht wegen Corona nicht. Stattdessen hat Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) ihre Rede mit Rück- und Ausblick dort allein gehalten – vor einer Kamera. Es ist der mittlerweile zweite digitale Neujahrsempfang in Borna, der seit Sonnabend über mehrere Kanäle zu empfangen ist.

Der digitale Neujahrsempfang von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) für die Stadt Borna 2022 ist im Neubau des Feuerwehrgerätehauses Zedtlitz aufgezeichnet worden, das demnächst an die Brandschützer übergeben wird. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Positive Bilanz – wenig Schulden

Nach kurzen Bildsequenzen aus dem künftigen Domizil der Zedtlitzer Brandschützer, das demnächst offiziell übergeben werden soll, zieht Luedtke eine positive Bilanz. So sei es gelungen, die Verbindlichkeiten der Stadt zum Ende 2021 auf 634 000 Euro zu drücken. 2008 seien es noch 8,5 Millionen Euro gewesen. Das bedeute eine aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung von lediglich 57 Euro. „Damit stehen wir auch im Vergleich mit anderen Kommunen im Freistaat ausgezeichnet da.“

Die Stadtchefin hebt hervor, dass frühere Prognosen zur Bevölkerungszahl nicht eingetreten sind. Vielmehr konnte diese zuletzt wieder weitgehend stabil gehalten werden. Es gebe im neunten Jahr in Folge mehr Zu- als Wegzüge. Zudem seien die Kinder die am schnellsten – zahlenmäßig – wachsende Gruppe in der Stadt. Deshalb wurde und werde an den Kapazitäten der Kindereinrichtungen und Schulen gearbeitet. Wegen des Platzbedarfs im Gymnasium „Am Breiten Teich“ soll schnellstmöglich eine Außenstelle eingerichtet werden, weil ein Anbau auf dem Gelände nicht möglich sei.

Die Sanierung der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Borna wird 2022 abgeschlossen. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (2. v. r.) schaut sich vor Ort um. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Kompletter Radweg nach Zedtlitz

Und die Rathauschefin zählt Investitionen auf. So seien die Leipziger Straße in Höhe der Altstadt einschließlich der Fußwege saniert worden. „Damit ist jetzt auch der Radweg nach Zedtlitz komplett.“ Mit dem Abriss des ruinösen Getreidespeichers in der Deutzener Straße sei Platz für eine neue Sporthalle der Grundschule „Kinder dieser Welt“ (West) geschaffen worden. In unmittelbarer Nachbarschaft entstehe außerdem unter Einbeziehung der Fläche des einstigen Aldi-Marktes ein neuer Gebäudekomplex der Lebenshilfe.

Luedtke erklärt, sie habe schon immer gesagt, „dass den kommunalen Investitionen in die Infrastruktur die privaten Investitionen folgen werden“. Das werde mit den neuen Eigenheimstandorten in Gnandorf, am Lerchenberg und an der Leipziger Straße deutlich. Sichtbar sei das ebenso bei prominenten Gebäuden wie dem Zwiebelhaus und der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz. „Der Bedarf ist da, und die Nachfrage wächst.“ Grob geschätzt, werden da 50 Millionen Euro aufgebracht.

Borna hat ein Luxusproblem

Bei der wirtschaftlichen Entwicklung habe die Stadt einen Sprung nach vorn gemacht. Allein im Bornaer Osten werden im Gewerbepark und in dem vorgelagerten Wohngebiet in den nächsten zwei bis drei Jahren etwa 100 Millionen Euro investiert werden. Inzwischen sind nahezu alle Gewerbeflächen vergeben, sodass die Kommune nun ein Luxusproblem hat, so die Oberbürgermeisterin. Es müssen neue Bereiche geschaffen werden, um die regelmäßigen Nachfragen von Unternehmen befriedigen zu können.

Blick auf das Gewerbegebiet Borna-Ost, wo sich neben der Lekkerland-Niederlassung weitere Unternehmen ansiedeln. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Neubau der Sporthalle

In diesem Jahr und in naher Zukunft werde in der Stadt viel passieren. Aktuell werden die Sanierungen in der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ und in der Grundschule „Kinder dieser Welt“ abgeschlossen, für Letztere soll in den nächsten fünf Jahren der Neubau der Sporthalle folgen.

Weitere künftige Vorhaben sind ein Wohnmobil-Stellplatz in der Nähe des Breiten Teichs und die Umgestaltung des ehemaligen Amtsgerichts zu einer Pflegefachschule mit einem neuen Betriebskindergarten. Vorgesehen seien zudem die Sanierung der Grundschule Neukirchen, der Bau eines Radweges vom Rudolf-Harbig-Stadion über das Wohngebiet „Grüne Harfe“ bis zum Ortsteil Haubitz, die Neugestaltung des Busbahnhofes und der grundhafte Ausbau der Wettinstraße.

Die Sanierung der Grundschule „Kinder dieser Welt“ in Borna-West wird abgeschlossen. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Von Nikos Natsidis