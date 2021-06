Bornas Ortswehr hat mit Uwe Bergbauer einen neuen Wehrleiter

Borna

Uwe Bergbauer ist neuer Wehrleiter der Ortsfeuerwehr in Borna. Seit wenigen Wochen steht er an erster Stelle – und kümmert sich seitdem viel um Organisation, Ausbildung und die Zusammenarbeit mit den anderen Bornaer Ortswehren.

Seit 1981 mittlerweile ist Bergbauer im aktiven Dienst, ist Zugführer und übernimmt nun erstmals eine Leitungs-Funktion. „Die Bewerbung wurde an mich herangetragen“, erzählt er. Allerdings sei er anfangs nicht sofort angesprungen, zumal er ja nach wie vor auch Vorsitzender des Volkssportvereins sei. „Von daher mussten wir erst einmal Familienrat abhalten. Und der hat entschieden, dass ich mich zur Wahl stellen soll.“ Denn der Posten als Vorsitzender des Volkssportvereins sei ohnehin nur noch begrenzt. Im kommenden Jahr werde er sich dann dort nicht mehr zur Wahl stellen. Nach mehr als 20 Jahren auf diesem Posten müsse nun einmal Schluss sein.

Großteil der Wahlberechtigten gab Bergbauer seine Stimme

Warum also nun nicht Wehrleiter der Bornaer Ortswehr? Das schien sich auch der Großteil der 50 wahlberechtigten Kameraden gedacht zu haben. 23 Stimmen entfielen auf Bergbauer, elf hatten sich Tino Reim, den einstigen Stadtwehrleiter ausgesprochen, 15 für Toni Winkler, den bisherigen Ortswehrleiter.

Bergbauer will nun in den kommenden Monaten vor allem eines erreichen: „eine Gemeinschaft formen, die für die Gesellschaft da ist“, wie er betont. Dazu gehören für ihn verstärkte Kontakte zu Kindergärten und Schulen, das Ausweiten der Ausbildungsmöglichkeiten, ein enges Miteinander mit der neuen Stadtwehrleitung.

Mit zehn Jahren zu den jungen Brandschutzhelfern

Die Faszination für die Arbeit der Feuerwehr fing bei Bergbauer, mittlerweile 55 Jahre alt, schon früh an. Weshalb er sich als zehnjähriger Knirps bei den jungen Brandschutzhelfern anmeldete, wie die Jugendwehr damals hieß. Weil die Begeisterung stetig anhielt, schlug Bergbauer auch den entsprechenden beruflichen Weg ein und wurde Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr Leipzig, ist dort heute stellvertretender Zugführer. „In den vielen Jahren habe ich viel Freude, aber auch viel Leid gesehen“, gibt er zu. Allerdings würden doch die schönen Erinnerungen überwiegen. So wurde Bergbauer bereits zweimal unfreiwilliger Geburtshelfer, fungierte aber auch schon als Seelsorger.

Nachwuchsarbeit stärken

Für ihn steht fest, in neuer Funktion nun vor allem die Nachwuchsarbeit der ehrenamtlichen Feuerwehr zu stärken und auszubauen. Mit Ingolf Szech steht ihm als neu gewählter stellvertretender Ortswehrleiter auch genau derjenige zur Seite, der seit Jahren die Nachwuchsarbeit verantwortet. „Ingolf ist ein sehr wichtiger Partner für mich, wir kennen uns seit Jahrzehnten und legen vor allem Wert auf ein ´Wir´.“ Gerade die jungen Kameraden, die von der Jugendwehr in den aktiven Dienst wechseln, müssten nach der Corona-Pandemie verstärkt aus- und weitergebildet werden. „Wichtig ist, sie an die Einsätze heranzuführen, sie aber auch frühzeitig einzubinden“, macht Bergbauer deutlich. Denn eine ehrenamtliche Feuerwehr sei auf Freiwillige angewiesen. Und die müssten mit Begeisterung bei der Sache sein und entsprechende Unterstützung erhalten.

Von Julia Tonne