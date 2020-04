Bornas Pension in der Altstadt: Stephan Wieprich kämpft gegen leere Zimmer

Borna

Gerade mal einen Gast beherbergt Stephan Wieprich derzeit. Dafür hat er in seinen zwölf Zimmern Platz für 19 Leute. Die Zeiten sind nicht leicht für den Betreiber der Pension in der Altstadt in Borna. Aber der Wirt ist tapfer. „Wir müssen da jetzt durch.“

Unglück begann mit der Buchmesse-Absage

Dass in der Pension überhaupt noch jemand übernachtet, liegt daran, „dass wir nicht schließen müssen“. Jedem, der seinen Aufenthalt in der Pension geschäftlich begründen kann, darf Wieprich öffnen. Deshalb nächtigt jetzt ein Monteur bei ihm, für drei Nächte. „Dabei wäre jetzt die Zeit, in der wir das Geld verdienen, das im Winter fehlt.“ Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit steigt bekanntlich die Reiselust. Das Unglück für den Pensionsbetreiber begann mit der Buchmesse, eine feste Größe in der Wieprich´schen Jahreskalkulation. Zu Ostern war das Haus ausgebucht, am Ende gab es Absagen. Auch die nächsten zwei, drei Wochen sieht es mau aus. Am ersten Mai-Wochenende waren Jugendweihen geplant, auch dieses Geschäft ist weggebrochen. Immerhin: Für Mai sind noch Buchungen fest, „hoffentlich bleibt es dabei“.

Anzeige

Abstandsregeln wären kein Problem

Der Pensionsbetreiber, der das Haus in der Altstädter Hauptstraße übernommen hat, hätte also allen Grund, in Depressionen zu verfallen. Er gehört aber nicht zu denen, die eine möglichst schnelle und umfassende Aufhebung der Corona-Beschränkungen fordern. „Die Gesundheit geht vor.“ Stephan Wieprich plädiert keineswegs dafür, „dass alles wieder losgeht“. Dass das Gesundheitswesen zusammenbricht, „das kann keiner wollen“.

Weitere LVZ+ Artikel

Dabei wären die Einhaltung der gebotenen Abstandsregeln in der Pension wohl gar nicht so kompliziert. Wenn es nur einen Frühstücksgast gibt wie derzeit ohnehin nicht. Und selbst wenn das Haus voller wäre, „hätten wir kein Problem“. Dann müssten die Gäste eben gestaffelt speisen, so Wieprich. Das Essen müsste jedenfalls niemandem vor die Tür gestellt werden.

Bornaer Pension war „Gästeliebling“

Bleibt die Frage, wie lange sich die Corona-bedingten Beschränkungen aushalten lassen. Schließlich muss er für das Haus, das vor Jahresfrist im Ergebnis von mehr als 400 000 Online-Bewertungen zum „Gästeliebling“ in Sachsen gekürt wurde, noch Kapitaldienst leisten.

Wieprich, der in diesen Wochen die Blumen im Garten gießt und sich um seine Kinder kümmert, hat die 9000 Euro Soforthilfe des Freistaates in Anspruch genommen. Das ist Geld, das zumindest etwas hilft, das aber später auf einen möglichen Gewinn angerechnet wird und entsprechend zu versteuern ist. Da kann einem schon mulmig werden. Corona ist für den engagierten Pensionsbetreiber, so etwas wie ein Sturm, der plötzlich aufgezogen ist. Aber das betrifft die ganze Welt. „Das ist eine Erfahrung, die wir mitnehmen werden.“

Von Nikos Natsidis