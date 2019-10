Bornas Superintendent: Rücktritt richtig

Borna

Der Rücktritt des sächsischen Landesbischofs Carsten Rentzing ist richtig. Das hat der Bornaer Superintendent Jochen Kinder, Leiter des Kirchenbezirks Leipziger Land, am Freitag auf LVZ-Anfrage erklärt. Zugleich bedauerte der Geistliche die Entwicklung. Für die Sächsische Landeskirche seien es jetzt „bittere Zeiten“. Rentzing hatte vor wenigen Tagen seinen Rückzug von der Leitungsposition der Landeskirche bekanntgegeben, nachdem er in einer Petition unter Verweis auf frühere Texte in rechten Publikationen sowie seine Mitgliedschaft in einer Burschenschaft dazu aufgefordert worden war. Es sei Rentzing nicht gelungen, die weit zurückliegenden Texte von sich aus ins Gespräch zubringen und zu erklären, so Kinder weiter. Das aber wäre notwendig gewesen, um glaubhaft zu machen, „dass er sich von seinen damaligen Positionen entfernt hat“.

Superintendent hat keine Petition unterzeichnet

Diese Diskussion hätte in der Landeskirche geführt werden müssen, so der Pfarrer vom Jahrgang 1972 weiter. Die Kirche hätte die Entwicklung eines Menschen wie im Falle des Landesbischofs aushalten müssen. Schließlich gehöre Vergebung zu den wichtigste Botschaften der Kirche. Dass Rentzing mit einer Petition („Nächstenliebe verlangt Klarheit“), die unter anderem vom Leipziger Pfarrer Frank Martin initiiert wurde, zum Rücktritt bewegt wurde, sei nicht das richtige Mittel. Kinder selbst betont, dass er weder diese noch eine andere Petition unterzeichnet hat. So gibt es seit einigen Tagen auch eine Petition, in der Rentzing zum Verbleib an der Spitze der Landeskirche aufgefordert wird. Der Superintendent: „Weder die eine noch die andere Petition ist sinnvoll. „Vielmehr hätte es Gespräche miteinander geben müssen. Die seien „das Wertvollste, was wir haben“, wie es Kinder bereits vor Jahresfrist in seiner Antrittspredigt in der Bornaer Stadtkirche gesagt hatte.

„Die Kirche ist Teil der Gesellschaft“

Es gebe ein große Spannung in der Gesellschaft, in der sich Menschen nur noch mit Personen umgeben, die die gleiche Meinung hätten. „Die Kirche ist Teil der Gesellschaft.“ Dabei „würden wir der Gesellschaft einen riesigen Dienst erweisen, wenn wir trotz großer Unterschiede beieinander bleiben“. Das gelte auch für die unterschiedlichen Positionen in der Landeskirche, wie sie sich etwa im Leipziger Raum auf der einen und im Erzgebirge auf der anderen Seite finden.

Beratung am Montag

Die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens will am Montag bekanntgeben, wie sie mit der Rücktrittsankündigung von Rentzing umgeht. Der Bischof ist derzeit im Urlaub.

Von Nikos Natsidis