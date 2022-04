Borna

Der Bornaer Marktplatz ist regelmäßig gut gefüllt. Selten aber geht es dort so international zu wie am Donnerstagvormittag. Grund dafür war der „Tag der Städtepartnerschaften“ anlässlich des 22-jährigen Bestehens der Partnerbeziehung zu Etampes in Frankreich. Der Tag stand auch unter dem Zeichen der Solidarität mit der anderen Bornaer Partnerstadt, Irpin in der Nähe von Kiew in der Ukraine.

Katrin Kräcker (l.), Vorsitzende des Bornaer Vereins für Städtepartnerschaften, im Gespräch mit Landrat Henry Graichen (r., CDU). Quelle: Jens Paul Taubert

Wareniki und Salami

Sichtbar war das an Ständen, die die Vertreter beider Partnerstädte neben der Bühne auf dem Markt aufgebaut hatten. Während Flüchtlinge aus Irpin auf der einen Seite ukrainische Spezialitäten wie Kanapees und Wareniki, eine Teigspeise, die als ukrainisches Nationalgericht gilt, anboten, präsentierten die Franzosen aus Etampes Käse, Salami, Hähnchenpastete und Wein aus Bordeaux. Der Erlös aus dem Verkauf der französischen Leckerbissen kam dabei den aus der Heimat vertriebenen Irpinern in Borna zugute.

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (r., Linke) spricht beim „Tag der Städtepartnerschaften“ in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Menschliche Aspekte gewürdigt

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) würdigte die menschlichen Aspekte der Partnerschaftbeziehungen nach Frankreich. „Wir treffen uns und reden und feiern miteinander.“ Die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Verbindung waren von Corona ausgebremst worden.

Kollegen unter sich: der Bornaer Ortswehrleiter Uwe Bergbauer (l.) und Capitaine Ronon-Emmanuel Galliot von der Feuerwehr Etampes. Quelle: Jens Paul Taubert

Beginn im Jahr 2000

Die Partnerschaftsbeziehungen zur 25 000-Einwohner-Stadt bei Paris begannen im Jahr 2000 in der Folge eines Borna-Besuchs des damalige rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) während der Amtszeit des Bornaer Oberbürgermeisters Bernhard Schubert (SPD). Der 85-jährige frühere Stadtchef gehörte auch zu den Besuchern auf dem Markt.

Landrat Henry Graichen (CDU). Quelle: Jens Paul Taubert

Jugendcamp bei der Feuerwehr

Gekommen waren auch Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus Etampes mit ihrem Chef Capitaine Ronon-Emmanuel Galliot. Für die jungen Leute nicht der erste Einsatz an diesem Tag. Sie wohnen bei der Feuerwehr in der Röthaer Straße in einem Jugendcamp und hatten vor der Veranstaltung auf dem Markt bereits einen Sechs-Kilometer-Marsch absolviert.

Die Jugendfeuerwehr aus Etampes. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Vereinen getragen

Auch Landrat Henry Graichen (CDU) erwähnte die menschliche Seite von Partnerschaftsbeziehungen von Kommunen. „Die leben davon, dass sie von Vereinen und der Feuerwehr getragen werden.“

Frauen aus Irpin basteln Anstecker in den Farben der Ukraine. Quelle: Jens Paul Taubert

Digitale Treffen

Katrin Kräcker, Vorsitzende des Vereins für Städtepartnerschaften, erinnerte daran, dass die Zeit der gegenseitige Besuche nach dem Aufenthalt der Franzosen beim Landeserntedankfest im Oktober 2019 wegen der Pandemie abrupt geendet hatte. Allerdings nicht ganz, „denn wir haben uns digital getroffen“.

Gemeinsames Training

Dass die Beziehung zwischen Borna und Etampes auf einem stabilen Fundament steht, wird auch dadurch deutlich, dass bis auf die Jugendfeuerwehr alle Besucher aus Etampes privat untergebracht sind. Etwa Gilles Oliveira. Er ist Marathonläufer und wohnt bei Jana Hohnstedter, der Mutter von Carlo Hohnstedter. Der SPD-Stadtrat ist ebenfalls aktiver Sportler beim Leichtathletik-Team (LAT) Borna. Deshalb stand für den Freitag auch ein gemeinsames Training der beiden Akteure in Borna auf dem Programm.

Festveranstaltung am Freitagabend

Am Freitag findet zudem die offizielle Festveranstaltung anlässlich des Partnerschaftsjubiläums statt. Dazu treffen sich Besucher und Gastgeber ab 18.30 Uhr im Stadtkuturhaus.

Von Nikos Natsidis