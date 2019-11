Bornas Weihnachtsbaum steht jetzt auf dem Marktplatz

Borna

Sie ist 17 Meter hoch, etliche Meter breit, gerade gewachsen – hat also für einen Weihnachtsbaum Traummaße. Am Freitagvormittag war das Prachtexemplar auf dem Bornaer Weihnachtsmarkt angekommen, nun muss die Fichte noch geschmückt werden.

Der Baum ziert den Bornaer Weihnachtsmarkt, der traditionell am Sonnabend vor dem ersten Advent, also in diesem Jahr am 30. November, eröffnet und dann bis zum vierten Advent, 22. Dezember, andauert. Das schmückende Reisig für die Gestaltung der Bühne, der Weihnachtsmarkthütten und der umstehenden Raufen hatten Bürger gespendet. An sie und an die Spender der Fichte geht ein großes Dankeschön von Seiten der Stadtverwaltung.

Lesen Sie auch: 2018: Bornaer Weihnachtsbaum steht jetzt auf dem Markt

Transport des Bornaer Weihnachtsbaums mit Blaulichteskorte - hier in der Leipziger Straße. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Julia Tonne