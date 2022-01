Bornas Winter-Plan: Mit Unimog und wenig Streusalz durch kalte Jahreszeit

Borna

Die ersten winterlichen Tage gab es schon, weitere können folgen. Die Stadt Borna sieht sich für die kalte Jahreszeit gut gerüstet. Die Silos des städtischen Wirtschaftshofs seien gut gefüllt. Insgesamt hat die Stadt Streusalz im Wert von 15 000 Euro gebunkert, teilt Stadtsprecher Robert Scheibe auf LVZ-Anfrage mit.

Sparsamer Einsatz von Streusalz

Allerdings werde Streusalz nur ausgesprochen sparsam verwendet, da es sich negativ auf Straßenbäume, Böden sowie das Grundwasser auswirkt. Es habe gewissermaßen eine unbegrenzte Haltbarkeit, solange es sich trocken lagern lässt. Zusätzlich zu den Vorräten habe die Stadt mit einem Händler vertraglich die Lieferung von weiterem Streusalz vereinbart, sollte es zu einem Engpass kommen. Die Firma könne bei Bedarf kurzfristig reagieren.

Neuer Unimog für den Bauhof

In diesem Jahr kommt erstmals der neue Unimog zum Einsatz, um dessen Kauf es im Stadtrat erhebliche Diskussionen gegeben hatte. Es handelt sich dabei um ein Fahrzeug, das in allen Jahreszeiten genutzt wird, so Sprecher Scheibe weiter, etwa für den Heckenschnitt und die Rasenmahd.

145 Kilometer Straßen und Wege

Der Winterdienst der Stadt Borna, zu dem neben dem städtischen Wirtschaftshof auch Privatfirmen gehören, ist für insgesamt 145 Kilometer Straßen, Geh- und Radwege sowie die Bushaltestellen zuständig. Wenn es schneit, werden die kommunalen Fahrbahnen je nach Priorität geräumt. Heißt: Durchgangsstraßen wie etwa die Bahnhofstraße gehören zur Streustufe 1, gelten als wichtig und werden vor Straßen der Streustufe 2 geräumt, zu denen etwa die Abtsdorfer Straße gehört.

Gehwege vorm Grundstück freihalten

Straßen gelten den städtischen Vorgaben zufolge als weniger wichtig, sofern sie sich in einem Wohngebiet befinden oder keinen Verkehrsmittelpunkt bilden und damit eine untergeordnete Bedeutung im Bornaer Straßennetz haben. Stadtsprecher Scheibe betont, dass Anlieger entsprechend der gültigen Satzung verpflichtet sind, die Gehwege vor ihrem Grundstück freizuhalten.

35 000 Euro für den Winterdienst

Die Gesamtkosten für den Winterdienst in der Kreisstadt belaufen sich auf 35 000 Euro. Davon kosten die Dienstleistungen, also der Einsatz von Fremdfirmen, 20 000 Euro.

Von Nikos Natsidis