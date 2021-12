Bornas Zukunftsgarten hängt weiter am finanziellen Tropf

Borna

Das Konzept hat sich längst bewährt, das Angebot überzeugt. Und so gibt es für den Zukunftsgarten in Borna-Gnandorf erneut weitere Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds, so dass bis mindestens Juni 2022 noch gegärtnert wird.

Dieser Wochen liegt der Garten auf der Freifläche an der Lothar-Scheida-Halle im Winterschlaf, aber mit der neuen Fördermittelzusage beginnen für die Mitarbeiterinnen Katrin Schroeder und Vera Hickethier vom Naturschutzbund (Nabu) die Vorbereitungen für die kommende Saison. Im Stadtteiltreff werden bis zum Sommer gemeinsame Gartennachmittage genauso angeboten wie natur- und umweltpädagogische Angebote sowie die Mitmachküche, in der die Besucher Gartengerichte kochen können. Auch die seit diesem Jahr neuen Beetpatenschaften und das Garten-Café sollen ab Frühjahr wieder zur Verfügung stehen.

Während der Schließung gibt es wieder Bastelideen für Zuhause

Im Frühjahr 2018 bereits hatte der Landesverband Sachsen des Nabu das Projekt „Zukunftsgärtner(n) in Gnandorf“ ins Leben gerufen und auf der rund 2400 Quadratmeter großen Freifläche in Gnandorf einen Stadtteiltreff geschaffen, der von den Bewohnern des Viertels gut angenommen wird. Hier entstanden unter anderem naturnahe Hochbeete und eine Schmetterlingswiese. Außerdem eine Selbsthilfewerkstatt zur Reparatur von Kleingeräten.

Aktuell werden die nötigen Arbeiten im Garten von den beiden Projektmitarbeiterinnen durchgeführt. Ansonsten bestehen, wie bei der letzten corona-bedingten Schließung, viele alternative Möglichkeiten der Beteiligung am Projekt. So finden Interessierte auf der Homepage unter der Rubrik „Projekte“ verschiedene Ideen zum Backen von Weihnachtsplätzchen sowie Ideen zum winterlichen Basteln. Wer also noch kleine Geschenke sucht und kreativ ist, kann sich an Weihnachtssternen aus Brotpapiertüten und geheimnisvollen Teelichtern mit Glücksbotschaft versuchen.

Im Januar beginnt „Stunde der Wintervögel“

In der Abholstation am roten Bauwagen werden außerdem alle zwei Wochen Bastelpakete für zuhause bereitgelegt. Eines beinhaltet alle Zutaten für selbst gemachte Meisenknödel. Anfang Januar werden dann die Zählhilfen und das Informationsmaterial für die große Nabu-Aktion, die „Stunde der Wintervögel“ (6. bis 9. Januar 2022), in der Abholstation bereitgelegt.

Von Julia Tonne