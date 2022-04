Bornas größter Sportverein VSV 77: ﻿Neuer Chef nach mehr als 20 Jahren

Borna

Kurz vor Schluss seines letzten Rechenschaftsberichtes als Vorsitzender des Volkssportvereins (VSV) 77 entschuldigt sich Uwe Bergbauer nahezu. Dies sei keine richtige Rede gewesen, mehr ein Loblied. „Aber ich kann nun mal nichts Schlechtes von unserem Verein sagen.“

Natürlich hat die Corona-Zeit auch am VSV 77 gekratzt. An einem Verein, der mit 18 Abteilungen vom Kinder- bis Seniorensport, von Gymnastik und Popgymnastik bis Gesundheitssport, von Laufen bis Schwimmen, mit Fußball, Volleyball, Walken und Zumba äußerst breit aufgestellt ist.

Nach einem Mitgliederhöhepunkt um die Jahre 2014 und 2015 mit 660 Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern listet die Statistik nach zwei Jahren Pandemie mit Austritten und vor allem weniger neu aufgenommenen Mädchen und Jungen immer noch 537 Sportler auf. „Und wir wachsen schon wieder“, sagt Bergbauer.

Neuwahl ohne Gegenstimmen

Er selbst hat diesen Verein 22 Jahre lang geführt. Seinen Rücktritt als Vorstandschef hat er lange angekündigt und gut vorbereitet. So wie er als Vorsitzender des Mammutvereins schon bisher wohl niemals etwas dem Zufall überlassen hat. Das zeigt auch die Wahl an diesem Abend im Saal der Feuerwehr in Borna. Nicht eine einzige Gegenstimme gibt es für den neuen Vorsitzenden René Fröhlich und die übrigen fünf Vorstandsmitglieder.

Einstimmig fällt die Wahl des neuen Vorsitzenden aus. Quelle: André Neumann

Bergbauer konnte sich aber auch immer auf die vielen Abteilungsleiter, Übungsleiter und Organisatoren verlassen. „Ohne Euch wäre der Verein nicht der Verein!“, dankt er ihnen dafür.

Fröhlich ist 46 Jahre alt und seit 2013 Mitglied im VSV 77. Immer bei der Laufgruppe. Von seiner sportlichen Passion – er läuft oft, viel und weit, gern Marathons – bringt er etwas mit, was ihm gelegen kommen dürfte, wenn er jetzt in die Fußstapfen seines Vorgängers tritt: Stehvermögen und Ausdauer.

Mehrere Sportarten im Verein

Und er kann sich auf Bergbauers Erfahrung stützen. Denn der bleibt nicht nur im Verein, sondern auch im Vorstand als Hüter der Finanzen. Das war er neben seinem Chefposten in den letzten 21 Jahren kommissarisch auch noch.

Der neue Vorstand des VSV 77 Borna: Thomas Milewski (v. l.), Hendrik Franke, Vorsitzender René Fröhlich, Jaqueline Lindstedt, Steve Winkler und Uwe Bergbauer. Quelle: André Neumann

Neben René Fröhlich gibt es noch einen weiteren Neuzugang im Vorstand: Jaqueline Lindstedt ist die Tochter von Bergbauer, Übungsleiterin im Volleyball und ab sofort Jugendwartin. Die weiteren Gewählten arbeiteten auch bisher schon in der Führungsriege mit. Der 1. Stellvertreter Hendrik Franke kommt aus der Abteilung Fußball, der 2. Stellvertreter Steve Winkler vertritt die Schwimmer, Schriftführer Thomas Milewski ist bei den Volleyballern und in der Laufgruppe beheimatet.

Jubiläumsfest am 24. September

Diese fünf Männer und eine Frau führen den Verein in sein 45. Jahr. Und da stellt sich auch eine weniger sportliche, sondern eher ganz praktische Frage. Wo in der Stadt kann Bornas größter Sportverein zusammenkommen, wenn mal nicht nur 50 wie bei dieser Wahl, sondern noch viele Mitglieder mehr sich treffen wollen? So große Versammlungsstätten in Gebäuden hat Borna nicht.

Für die Party am 24. September hat der alte Vorstand schon mal das Stadtkulturhaus gebucht, verkündet Uwe Bergbauer in seiner Abschiedsrede als Vorsitzender. Der neue Vorstand solle sich nun darum kümmern, dass es ein gutes Fest wird.

VSV plant neuen Volkssportlauf

Doch vor allem sportlich hat der Volkssportverein in diesem Jahr so einiges vor. Die großen Publikumsveranstaltungen sollen nach der Corona-Zwangspause wieder stattfinden. Allen voran der Zwiebellauf am 3. Oktober mit Hunderten, zeitweilig sogar weit mehr als 1000 Teilnehmern soll nach jetzigem Stand endlich wieder stattfinden. Und mit einem Marathonlauf rund um den Breiten Teich kündigt René Fröhlich für den 1. Mai gleich noch eine neue Volkssportveranstaltung an.

Neues Ehrenmitglied: Das Gesicht des VSV Vier Ehrenmitglieder hatte der Volkssportverein 77 Borna schon: die verstorbenen Peter Scheer (Läufer) und Lilo Kämpfe (Seniorensportlerin) sowie Rolf Löwe (Schwimmen) und Hannelore Dittmann (Seniorensport). Jetzt ist Issy Zimmerlich als fünftes Ehrenmitglied hinzugekommen. Sie gehört dem Verein seit 35 Jahren an und arbeitete 26 Jahre als stellvertretende Vorsitzende. Nun hat sie den Vorstand verlassen. Drei Jahrzehnte leitet sie zudem die Abteilung Popgymnastik. Der bisherige Vorsitzende Uwe Bergbauer bezeichnet sie anerkennend als seinen Schatten: „Was ich liegen gelassen habe, hat sie organisiert und erledigt.“ Vor allem aber ist Zimmerlich so etwas wie das Gesicht des Vereins, sie trat immer wieder als Sprecherin und Organisatorin in Erscheinung. „Sport, der Verein und Issi“, sagt Bergbauer, „das ist eins.“

