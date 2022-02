Bornas jungen Fußballern fehlt auf dem Witznitzer Hartplatz die Toilette

Borna

Im Zweifel müssen die Jungs ins Gebüsch gehen, wenn es pressiert. Denn eine Toilette gibt es auf dem Trainingsgelände am Witznitzer Hartplatz nicht. Dort aber üben etliche Mannschaften des Bornaer Sportvereins (BSV). Und zumindest so bald werden sich die Verhältnisse auch nicht ändern. „Uns fehlt ein Sozialtrakt“, sagt Marko Nickel. Bis vor wenigen Jahren im Männer-Team aktiv, ist er inzwischen Vereinsvorsitzender.

BSV benötigt Toiletten und Duschen

Wobei die Vokabel Sozialtrakt vergleichsweise nobel klingt. Was der Verein, der an der Witznitzer Straße dem runden Leder hinterherjagt, benötigt, sind Toiletten und, natürlich, auch Duschen. Vor allem der Nachwuchs ist hier aktiv. Weil die Nutzung des Rudolf-Harbig-Stadions an Grenzen stößt, können die Kicker nicht auf das Areal verzichten, das einst als Witznitzer Sportobjekt bekannt war, dann aber mal „plattgemacht“ und doch wieder halb reaktiviert wurde. Insgesamt 19 Mannschaften spielen aktuell mit dem BSV-Logo auf der Brust.

Ab April ist es hell genug

Jedenfalls dann wird neben dem Hartplatz gekickt, wenn wieder die Sommerzeit gilt, also spätestens Anfang April. Dann ist es auf dem Areal, auf dem es kein Flutlicht gibt, hell genug, und die jungen Kicker verlassen bis Ende Oktober die Glück-Auf-Sporthalle.

Keine Einschränkungen für Unter-18-Jährige

Für Spieler, die noch keine 18 Jahre sind, gibt es derzeit keine corona-bedingten Einschränkungen. Sie müssen lediglich getestet sein. Aber da gelten die Tests, denen sie sich mehrfach in der Woche in der Schule unterziehen müssen, so Nickel. Für die Älteren ist 2 G (geimpft oder genesen) vorgeschrieben, was zumindest einige vom Trainingsbetrieb ausschließt.

Fördergelder für einen Sanitärcontainer

BSV-Chef Nickel hofft, dass sich die Bedingungen auf dem Witznitzer Gelände in absehbarer Zeit verbessern lassen. Zwar gab es schon Fördergelder zur Anschaffung eines Sanitärcontainers. Dass der am Ende dann doch nicht dort aufgestellt wurde, lag an seinem eher beklagenswerten Zustand.

„Der war schon sehr gebraucht“, sagt der Vereinsvorsitzende. Das wäre somit alles andere als eine sinnvolle Investition in die Zukunft gewesen. Stattdessen werde das Geld gespart – in der Hoffnung, dass sich auf dem weiteren Areal mehr tut. Immerhin nimmt die Idee, daneben einen Wohnmobilstellplatz zu errichten, Konturen an.

Witznitzer Platz wird nötig

Gebraucht wird der Witznitzer Fußballplatz in jedem Fall. Nicht nur, weil im Rudolf-Harbig-Stadion bisweilen vier, fünf Mannschaften des Bornaer SV nebeneinander auf einem Feld trainieren müssen. Die Freianlage in der Nähe des städtischen Wirtschaftshofes wird bisweilen auch von anderen Hobby-Sportlern genutzt – etwa von der Feuerwehr, wenn die mal kicken will.

Von Nikos Natsidis