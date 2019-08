Borna

Paukenschlag am Gymnasium Am Breiten Teich in Borna: Der bisherige kommissarische Schulleiter Jens Staacke ist an das Sportgymnasium Leipzig abberufen worden. Gleichzeitig wird er in der Sächsischen Schuldatenbank des Freistaates noch als stellvertretender Schulleiter in Borna geführt. Die Leitung des Bornaer Gymnasiums liegt nun (und auch noch kommissarisch) in den Händen von Pascal Kühn, der bislang stellvertretender Schulleiter am Gymnasium in Rochlitz war.

Eine Begründung für den Wechsel bleibt Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) bislang schuldig. Laut ihm gebe es zwar einen Grund, den die Schulaufsichtsbehörde aber nicht kommunizieren will.

Dienstaufsichtsbeschwerdehabe der AfD hat mit der Abberufung von Staacke nichts zu tun

Er betont lediglich: „Das Stellenbesetzungsverfahren ist aktuell noch nicht abgeschlossen.“ Eines aber macht er deutlich: Die von der AfD eingereichte Dienstaufsichtsbeschwerde habe mit der Abberufung von Staacke nichts zu tun.

Jens Staacke mit Schülerinnen bei einer Preisverleihung im Januar. Der Leiter des Bornaer Gymnasiums wurde jetzt überraschend nach Leipzig versetzt. Quelle: Julia Tonne

Bornaer Gymnasium sammelt Unterschriften, Staacke zu behalten

Während dessen werden im Bornaer Gymnasium in verschiedenen Klassen Unterschriften dafür gesammelt, dass Staacke doch Schulleiter in der Kreisstadt wird. Das bestätigt auch Schulz, betont aber, dass diese Listen letztlich „keinen Einfluss auf das Bewerberverfahren“ hätten. Pascal Kühn übrigens dürfte vielen Lehrern kein Unbekannter sein. Er hatte einst sein Abitur am Gymnasium Am Breiten Teich gemacht.

Weltjugendtag in Rio vor vier Jahren: Der Bornaer Pascal Kühn aus der katholischen Gemeinde Borna war mit dabei. Jetzt ist er stellvertretener Schulleiter des Gymnasiums. Quelle: Philipp Ramm

Wann nun mit einer endgültigen Entscheidung zu rechnen ist, bleibt offen. Klar ist, dass letztlich das Kultusministerium die Bestimmungsentscheidung für einen Schulleiter trifft – nach dem langwierigen Bewerbungs- und Auswahlverfahren durch das Lasub.

Von Julia Tonne