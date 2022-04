Bornas ukrainische Partnerstadt Irpin erhält Medikamente für 25 000 Euro

Borna

Die ukrainische Partnerstadt von Borna, Irpin, erhält Medikamente im Wert von 25 000 Euro. Das hat Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) bestätigt. Es handelt sich dabei um Geld, das der Freistaat ukrainischen Städten mit Partnerkommunen in Sachsen zur Verfügung stellt. Borna hatte dabei ebenso wie Zwickau, Plauen, Radebeul und Radeberg darum gebeten, mit dem Geld neben Arzneien medizinische Kleingeräte und Verbandsmaterial in die befreundeten Städte zu bringen.

50 Paletten mit Hilfsgütern

Die Hilfsgüter wurden im Auftrag der Staatsregierung in der Klinik-Apotheke des Dresdner Universitätsklinikums beschafft. Insgesamt wurden dabei etwa 50 Paletten in die ehemalige Sowjetrepublik gebracht. Zu den Hilfsgütern gehörten auch Einwegmaterialien wie Schutzhandschuhe, OP-Abdecktücher und dringend benötigtes Insulin.

Geld für Turnschuhe

Ursprünglich stand die Zahl von 250 000 Euro im Raum, für die Hilfsgüter in ukrainische Städte mit Parnerbeziehungen nach Sachsen gebracht werden sollten. Aktuell beläuft sich die Summe auf 175 000 Euro.

In Borna selbst ist die Spendenbereitschaft ungebrochen. Auf dem städtischen Sonderkonto sind bisher mehr als 62 000 Euro eingegangen. Ein Teil des Geldes ist nach Angaben von Oberbürgermeisterin Luedtke für die Anschaffung spezieller Turnschuhe für die ukrainischen Schüler in der DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) an der Dinter-Oberschule verwandt worden. In Borna sind mittlerweile mehr als 100 Flüchlinge aus der Ukraine untergekommen.

Von Nikos Natsidis