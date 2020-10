Botschaften an Wänden: Lichtfest illuminiert Pegau und Rötha

Pegau/Rötha

Zweite Auflage für das Lichtfest im Leipziger Südraum: Bauwerke in Rötha, Audigast und Pegau standen diesmal im Mittelpunkt der abendlichen Illumination zum Tag der Deutschen Einheit. An der Röthaer Georgenkirche konnten die Besucher eine Zeitreise durch die bewegte Stadtgeschichte erleben. So wurde an die schmerzliche Wunde erinnert, die im Jahr 1969 mit dem Abbruch des geschichtsträchtigen Schlosses entstand. Das Gebäude war 1813 Hauptquartier der gegen Napoleon verbündeten Truppen.

Einstige Luftverschmutzung ist Thema in Rötha

Leinwand für Projektionen: die Röthaer Georgenkirche. Quelle: Bert Endruszeit

Anzeige

Auch die jüngere Vergangenheit bekam im Rahmen der Lichtinstallation ihren Platz: „Smog“ war in dicken, wie von Qualm ausgefransten Lettern an der Fassade zu lesen – ein direkter Hinweis auf die enorme Luftverschmutzung, die zu DDR-Zeiten die gesamte Leipziger Region prägte. Die Flüsse waren mehr Kloaken als Gewässer: Schwarz oder lila sei die Pleiße gewesen, mit Flocken darauf. Wenn starker Wind war, habe es die Flocken überall herumgetrieben, hieß es.

Erinnert wurde auch daran, welch wichtige Rolle Rötha in den letzten Jahren der DDR spielte. Hier waren Menschen aktiv, die sich nicht mehr mit der Zerstörung ihrer Umwelt abfinden wollten und gesellschaftliche Veränderungen anschoben. Das an die Kirchenfassade projizierte Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ steht auch dafür.

Nachtwanderung vom Rathaus Pegau nach Stöntzsch

Stadtgeschichte spielte am Pegauer Rathausturm eine wichtige Rolle. Quelle: Bert Endruszeit

Um Stadtgeschichte, ob Napoleon oder Wiprecht von Groitzsch, ging es auch am Rathausturm Pegau. Per Nachtwanderung zogen von dort etliche Pegauer und Gäste von auswärts zum Aussichtspunkt Stöntzsch. Dort lag einst das über 700 Einwohner zählende gleichnamige Dorf, das zwischen 1962 und 1965 für den Braunkohleabbau abgerissen wurde.

Mit von der Partie war auch die Pegauer Familie Hartmann. „Leider waren viele der Bilder am Rathaus schwer einzuordnen. Da war nicht immer so ganz klar, was da eigentlich zu sehen sein sollte.“ Extra für die Wanderung hatten die beiden Eheleute Laternen mitgebracht. Allerdings gingen die in der Dunkelheit etwas unter. „Es waren nur ein paar Leute mit Kindern da, und die wenigsten hatten Laternen mit.“ Erwartet hatten die beiden Pegauer am Aussichtspunkt Stöntzscher Höhe auch etwas Musikalisches. „Außer den beleuchteten Windrädern ist hier ja weiter nichts.“ Bei aller Kritik fanden sie jedoch auch lobende Worte. „Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, auch wenn es natürlich noch ausbaufähg ist. Für uns war es auf jeden Fall ein schöner Abendspaziergang.“

Gigantische Lichtobjekte mit Windrädern

Die ganze Farbenpracht der sogar mit Texten angestrahlten Windräder entfaltete sich beim Blick auf die vor Ort geschossenen Fotos. Erst auf diese Weise entstanden gigantische Lichtobjekte. „Ich bin mit der Wirkung sehr zufrieden, auch wenn die Schrift leider nur schwer zu entziffern ist“, sagte Claudia Richter vom Verein „Buchkinder“. Das Ziel sei erreicht worden, die beteiligten Kinder hätten mit ihren nur kurzzeitig auftauchenden Texten gut an das verschwundene Dorf Stöntzsch erinnert.

Der Pegauer Marcel Schwietzer wanderte mit einer größeren Gruppe zum Aussichtsturm. „Leider wurde mit dem Rathaus das falsche Objekt angestrahlt. Etwas Großflächiges wie beispielsweise eine Leinwand wäre besser gewesen.“ Aber es sei ja ein guter Anfang gewesen. „ Pegau ist ja nicht unfähig. Ich bin recht optimistisch, dass sich daraus noch etwas entwickeln wird.“

Illuminiert: Windrad am Aussichtspunkt Stöntzsch. Quelle: Bert Endruszeit

Ein guter Anfang, aber ausbaufähig

Doreen Knorr aus Wiederau hätte sich an den Windrädern auch etwas musikalische Untermalung gewünscht. „Außer dem Windrad ist hier ja weiter nichts zu hören.“ Gelohnt habe sich die Wanderung so ganz in Familie aber trotzdem. „Das ist einfach mal ein schönes Beisammensein, wir haben uns sogar etwas Glühwein mitgebracht.“

Marcel Schwietzer hatte gleich noch einen Verbesserungsvorschag für die nächste Auflage parat. „Wenn hier an den Windrädern einen Bierbude mit Grill stehen würde, dann könnte das problemlos bis kurz vor Mitternacht gehen.“

Ein ganz anderes Lichtobjekt faszinierte den zehnjährigen Jay-Louis. „Der Mond hat mir heute weitaus besser gefallen“, gab er zu. Denn der Erdtrabant zeigte sich am Freitag von seiner besten Seite – er strahlte in beeindruckendem Orange und trug so auf seine ganz eigene Weise zum Lichtfest bei.

Blick in die Röthaer Georgenkirche. Quelle: Bert Endruszeit

Von Bert Endruszeit