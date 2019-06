Borna

Es ist sozusagen die Fortsetzung der Jubiläumsfeierlichkeiten bei hochsommerlichen Temperaturen. Am Sonntag lädt der SC Borna in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Lothar-Scheida-Halle in Gnandorf ein. Vorgesehen sind Sparringskämpfe. Für Essen und Trinken ist nach Angaben von Hans-Peter Hofmann, dem Präsidenten des Vereins, gesorgt.

Faustkämpfer aus ganz Sachsen in Borna

Erwartet werden dabei Faustkämpfer aus ganz Sachsen. Sparringskämpfe sind wettkampfartige Auseinandersetzungen unter Trainingsbedingungen, bei denen Verletzungen vermieden werden sollen.

Die ehemalige Boxlegende Lothar Scheida hat sich zu Hause ein kleines Sportzimmer mit Pokalen, Urkunden, Bildern und persönlichen Dingen eingerichtet. Quelle: Kathrin Haase

Gründung vor 60 Jahren im Bornaer Zimmerhof

Für den Verein, zu dessen bekanntesten Sportlern der mehrfache Deutsche Vize-Meister und Olympia-Kader Sven Dahl, aber auch Lothar Scheida, der Vater des Bornaer Boxsports, sowie Hofmann selbst gehören, ist der Tag der offenen Tür am Sonntag auch Bestandteil der Feierlichkeiten anlässlich der Vereinsgründung vor sechs Jahrzehnten.

Im Bornaer Zimmerhof, damals ein Hotel, hatten sich 1959 mehrere Leute zusammengesetzt und die Gründung einer Boxgruppe beim seinerzeitigen Dynamo Borna beschlossen. Unter diesem Namen traten die Bornaer Boxer bis zur Wende an, bevor in den 90er-Jahren der SC Borna gegründet wurde.

Von Nikos Natsidis