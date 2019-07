Neukieritzsch/Kahnsdorf

Erneut ist eine landwirtschaftliche Maschine bei einem Brand beschädigt worden. Vermutlich wegen eines technischen Defekts entzündete sich diese Ballenpresse für Heu und Stroh auf dem Gelände eines Agrarbetriebes im Neukieritzscher Ortsteil Kahnsdorf. Die gegen 13 Uhr alarmierte Feuerwehr löschte mit Schaum und Wasser. Ein junger Mann, der vor den Kameraden an der Maschine war und einen Feuerlöscher einsetzte, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, ist aber laut Polizei wieder wohlauf.

Geruch nach Brand von Kunststoff

„Beim Reinigen der Presse soll ein Mitarbeiter verbrannten Kunststoff gerochen haben“, sagt Einsatzleiter Maik Stelzner von der Feuerwehr Lobstädt. Als die ersten Löschversuche nicht erfolgreich waren, wurde die Rettungsleitstelle informiert. „Zuerst waren die Kahnsdorfer Kameraden vor Ort, die eine Schaumpistole einsetzten. Kurz darauf kamen wir mit dem Löschwasser.“ Der Brand war schnell unter Kontrolle.

Atemprobleme – Schwierigkeiten bei der Anfahrt

Andere Kameraden kümmerten sich um den Verletzten, der wohl ungeschützt zu dicht dran gewesen war. „Er hatte Schmerzen beim Atmen“, so Stelzner, der Lobstädter Orts- und Neukieritzscher Gemeindewehrleiter ist. Er stellte weitere Floriansjünger ab, die dem angeforderten Rettungsdienst den Weg zur „etwas versteckten“ Einsatzstelle wiesen. „Gemeldet war die Thomas-Müntzer-Straße. Ohne genaue Ortskenntnis wären wohl auch wir direkt ins Dorf gefahren. Allerdings ging es um das Gelände, wo unter anderem die Teppichbodenhalle steht.“ Also etwas außerhalb, was aber noch zu der Straße zählt. Der junge Mann, hat dann das Polizeirevier Borna bestätigt, wurde nach der ambulanten Behandlung wegen Rauchgasintoxikation im Krankenhaus bereits am Nachmittag wieder entlassen.

Defekt an Ballenpresse wohl Ursache

Wie die Polizei geht auch Stelzner von einer Art technischen Defekt aus. „Bei den warmen Temperaturen ist vielleicht ein Lager heißgelaufen, oder ein eingeklemmter Stein hat Funken geschlagen.“ Komplett ausgebrannt sei die Maschine nicht. Ob sie wieder zu nutzen ist, könne er aber nicht einschätzen. Ähnlich fiel die Polizeieinschätzung aus. Auch eine Schadenshöhe könne noch nicht genannt werden.

Ob die Ballenpresse nach dem Brand noch genutzt werden kann, ist unklar. Quelle: Feuerwehr Lobstädt

Rund eine Stunde Einsatz in Kahnsdorf

Die Feuerwehr war mit 17 Kameraden im Einsatz, sagte Maik Stelzner. Sie waren mit dem Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser aus Kahnsdorf, dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 und dem Tanklöschfahrzeug 16 aus Lobstädt sowie dem Einsatzleiterwagen aus Regis-Breitingen ausgerückt. Nachdem bei der Kontrolle mit der Wärmebildkamera als höchste Temperatur 32 Grad Celsius registriert wurde, zogen sich die Kameraden zurück. „Gegen 14.15 Uhr war unsere Einsatzbereitschaft wiederhergestellt“, sagt Stelzner.

Von Olaf Krenz