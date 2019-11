Neukieritzsch

Die Feuerwehr musste am Montagmittag nach Lobstädt ausrücken. Dort war eine Garage in der Lobstädter Gartenstraße in Brand geraten. Die Feuerwehren von Lobstädt, Neukieritzsch und Regis waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen und ein Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Garagen zu verhindern.

Nach Aussage von Anwohnern hatten die Besitzer der Garage dort ein zahmes Wildschwein gehalten. Dem Tier war durch die Flammen nichts passiert, wie die Feuerwehr Lobstädt mitteilte. Als das Feuer ausgebrochen war, hielt sich das mit der Flasche aufgezogene Schwein – mittlerweile um die 70 Kilogramm schwer – auf dem Gelände auf.

Von Julia Tonne