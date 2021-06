Feuerwehreinsatz - Brand in einem Wohnhaus in Regis-Breitingen: Totalschaden in zwei Wohnungen

In einem Wohnhaus an der Bahnhofstraße in Regis-Breitingen hat es am Montagmittag gebrannt. Die Brandschützer des Pleißestädtchens, aus Ramsdorf und Borna waren im Einsatz. Zwei Wohnungen können nicht mehr genutzt werden, eine Person wurde verletzt.