Braune Pleiße: Anwohner des Hainer Sees fordern mehr Tempo bei Gegenmaßnahmen

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Seit mehreren Jahren schon laufen die Bemühungen um eine Verbesserung der Wasserqualität in der Pleiße. Die aber fließt, wenn sie die Kippenflächen der einstigen Tagebaue bei Kahnsdorf passiert hat, immer noch in ihrer charakteristischen Braunfärbung in Richtung Leipzig.

Das zu ändern ist Aufgabe der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft ( LMBV). Nutznießer wären vor allem die Unterlieger, die Städte Markkleeberg und Leipzig. Doch während von dort überraschend wenig Druck ausgeübt wird, beklagen die Akteure vor Ort den schleppenden Fortgang der Entwicklung.

Anzeige

Das hat einen nachvollziehbaren Grund: Einer der Lösungsansätze, die derzeit diskutiert werden, hätte nämlich noch einen für die Region erfreulichen Nebeneffekt: Sie könnte der Versauerung des Hainer Sees entgegenwirken. Gemeint ist die Einleitung der Whyra in den Hainer See.

Weitere LVZ+ Artikel

See-Anrainer seit mehreren Jahren mit LMBV im Gespräch

Besprochen wurde das jetzt wieder bei einem Workshop, an dem neben der LMBV Vertreter der Anrainerkommunen, von Behörden und der Kahnsdorfer Bürgerinitiative teilnahmen. Während die Stadt Markkleeberg Vertreter nach Neukieritzsch geschickt hatte, nahm aus dem Leipziger Rathaus Informationen aus der Runde zufolge niemand teil.

Seit 2017 informiert die LMBV in diesen Workshops über den Stand der Untersuchungen und Planungen zur braunen Pleiße, nachdem ein ursprünglicher Lösungsansatz auf heftigen Widerstand gestoßen war. Moderiert werden die Zusammenkünfte von Andreas Berkner, Chefplaner beim Regionalen Planungsverband Westsachsen.

Angesichts der spürbaren Spannungen hatte der jetzt sowohl seine Moderation als auch den Fortbestand der Workshops zur Diskussion gestellt. Doch auch, wenn die Mühlen vielen zu langsam mahlen, bleibt es bei der Gesprächsform unter Berkners Leitung. Der sagte der LVZ: „Ich verstehe, dass bei den Akteuren vor Ort Ungeduld besteht.“

Nur mehrere Lösungen führen zum Ziel

Der stellt klar, dass es für die braune Pleiße nicht nur eine einzelne Lösung geben könne. Die Verunreinigungen, die zur Braunfärbung führen, nimmt der Fluss in Form von Eisenverbindungen auf, während er die Tagebaukippen passiert. Die LMBV erklärt das so: „Die sichtbare Braunfärbung der Pleiße entsteht durch Eisenverbindungen, die ungiftig sind, aber ab einer gewissen Konzentration das Wasser mit einer deutlichen Braunfärbung eintrüben. Setzen sich diese Eisenverbindungen ab, entsteht ein rötlicher Schlamm, der sich in der Gewässersohle und in Uferbereichen ansammelt.“

Hinter dem Trachenauer Wehr (rechts unten) führt schon jetzt ein Überleiter vom Hainer See in die Pleiße. Quelle: LMBV/

Ein Ansatz, dem Problem beizukommen, bestehe laut Berkner in Versuchen, das Eisen auf mikrobiologische Weise in den Kippen zu halten und damit den Eintrag in die Pleiße zu reduzieren. Ob das möglich ist, lässt die LMBV untersuchen.

Der herausforderndste Teil der Lösungen, über den nachgedacht wird, liegt in einer Umlegung der Wyhra. Die könnte vor ihrer Mündung in die Pleiße bei Großzössen in den Hainer See umgelenkt werden. Dadurch hätte die Pleiße auf ihrem Weg entlang der Kippenflächen weniger Wasser, dass Eisenverbindungen aufnehmen kann.

Differenzen mit Bergbausanierer

Erst danach würde wieder Wasser aus dem Hainer See in die Pleiße fließen. Einen Kanal vom See zur Pleiße gibt es schon jetzt. Für Seeanlieger wäre der zweite Effekt einer solchen Maßnahmen von Bedeutung: Das Wasser aus der Wyhra würde den zur Versauerung neigenden Hainer See stabilisieren. Derzeit bekämpft die LMBV dieses Phänomen in vielen Tagebauseen durch Zugaben von Kalk.

Bei der Frage der Wyhra-Einleitung, über die schon vor anderthalb Jahren gesprochen wurde, offenbaren sich allerdings Differenzen. Die LMBV spricht in ihrer Vorplanung von einer Teileinleitung. Die wurde jetzt bei der Landesdirektion angemeldet. Die regionalen Akteure wollen mit Blick auf den Hainer See aber eine komplette Einleitung, die nur im Hochwasserfall zum Schutz der See-Anwohner gedrosselt wird. Dies mit zu untersuchen sei erst auf Druck der Teilnehmer in die gemeinsame Erklärung nach dem Workshop aufgenommen worden, sagt der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel.

Die braune Pleiße bei Neukieritzsch (links). Quelle: LMBV

Bis zur praktischen Umsetzung dauert es noch Jahre

So oder so wird es noch Jahre dauern, ehe das ehrgeizige Projekt umgesetzt werden kann. In der äußerst komplexen Planungs- und Genehmigungsphase sind die Landesdirektion und die Landestalsperrenverwaltung mit im Boot, unter anderem muss eine Umweltverträglichkeitsstudie angefertigt werden. Andreas Berkner glaubt, dass frühestens in fünf Jahren mit ersten Bauarbeiten zu rechnen sein könnte.

Der dritte von Berkner aufgeführte Lösungsansatz findet sich in der Erklärung nicht. Dabei geht es um die Reinigung des in der Pleiße verbliebenen Wassers. „Wasser auslagern und den Rest reinigen“, bringt Hellriegel die Kombination beider Lösungsansätze für die Pleiße auf einen Punkt. Und wundert sich zugleich über die Zurückhaltung der LMBV an dieser Stelle.

Von André Neumann