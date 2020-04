Solidargemeinschaft verliert mit Norbert Blüm einen wichtigen Mitkämpfer

Borna

Mit großem Bedauern hat die Solidargemeinschaft der Bergleute der Braunkohleveredlung Borna-Espenhain auf den Tod von Norbert Blüm reagiert. Der frühere Arbeitsminister war vor wenigen Tagen verstorben. Er hatte sich lange Zeit für die Belange der Bergleute eingesetzt und war deshalb von diesen zum Ehrenbergmann ernannt worden. „Herr Blüm war unser Vertreter eines neuen gemeinsamen Deutschlands, für das er ständig aktiv war. Mit seiner Offenheit und sozialen Einstellung fand er schnell Zugang zu den Bergleuten. Er brachte in den letzten Jahrzehnten großes Verständnis für die Bergleute auf und setzte sich aktiv für sie ein“, schrieben die Bergleute an die Witwe.

Laut Günter Freitag von der Solidargemeinschaft habe sich Blüm vor allem durch eine ehrliche Ansprache und Grundsätze ausgezeichnet. „Er hat nochmals die Fehler gegenüber den Bergleuten zur Rente bestätigt, die zu korrigieren sind. Diese Forderung stellte er auch in mehreren Schriftsätzen an die Bundesregierung“, sagt Freitag. Leider habe das alles bislang keinen Erfolg gehabt.

Solidargemeinschaft kämpft für Zahlung der Betriebsrente

Wie berichtet, kämpft die Solidargemeinschaft (SG) der Bergleute seit Jahrzehnten um ihre Betriebsrente. Die Beschäftigten der Braunkohleveredlung erhielten zu DDR-Zeiten aufgrund der hochgradig gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen mit giftigen Gasen eine Erschwerniszulage. Diese zahlten die Bergleute, die den unter Tage beschäftigten Kollegen gleichgestellt waren, als eigenen Beitrag in die Rente ein. Die Regelung wurde durch den Einigungsvertrag anerkannt, weshalb die Bundesrepublik Deutschland bis 1996 rund 2400 Bergleuten die Betriebsrente auch auszahlte. Nach diesem Stichtag allerdings nicht mehr, da eine Fortführung der Regelung im Rentenüberleitungsgesetz nicht festgelegt wurde.

Norbert Blüm war von 1982 bis 1998 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Quelle: imago stock&people

Blüm hatte sich nach Aussage der SG in den Jahren von 2003 bis 2009 der Forderung der Bergleute angeschlossen. Selbst kurz vor seinem Tod fand er lobende Worte für die Bornaer Bergleute: „Ich bewundere, mit welcher Zähigkeit Ihr um Eure Rechte kämpft. Leider kann ich Euch nicht mit voller Kraft unterstützen, da ich behindert bin. Aber ich stehe zu meinem Wort“, schrieb er an Freitag und dessen Mitstreiter.

Runder Tisch ist Hoffnungsschimmer

Trotz der prominenten Unterstützung durch den früheren Arbeitsminister ist die Solidargemeinschaft noch immer nicht am Ziel. Im Gegenteil: Rückschläge gibt es immer wieder. Erst am Mittwoch hatte Klaus-Dieter Wolf ein Telefonat mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. „Ergebnis: Man ist grundsätzlich nicht bereit, eine gesetzliche Änderung – sprich Korrektur – der Fehleinschätzung (die gar Blüm sah) vorzunehmen. Wo ist der demokratische Rechtsstaat?“, fragt Wolf.

Die nächste Runde im Kampf der Bergleute beginnt am 25. Mai. An dem Tag kommt der Runde Tisch als Telefonkonferenz zusammen. Zu diesem gehören auch andere Berufsgruppen wie Reichsbahner, Postmitarbeiter, Balletttänzer und Krankenschwestern. Und eben dieser Runde Tisch hat seine Forderungen an die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Härtefallfonds“ eingebracht, eine vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingerichtete Gruppe.

